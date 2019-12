ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu: "Juve, voto 7. Ma vorrei vederla più equilibrata"

© foto di Marucci

"Alla Juve vorrei dare il voto più alto anche se in realtà in quest'ultimo scorcio di stagione non è stata soddisfacente". Antonello Cuccureddu, grande ex bianconero, si esprime così sul 2019 di Cristiano Ronaldo e compagni. "La sconfitta in Supercoppa ha dato fastidio - dice a TMW - ma è stata comunque incontrata una Lazio che è un'ottima squadra, capace di esprimere un bel calcio".

Alla fine però il voto qual è?

"Un sette"

E Sarri come le è sembrato finora?

"L'impatto con la Juve non è dei più facili. E' preparato ma deve capire fino in fondo che cosa significhi stare in quella famiglia. Non so se le sue idee siano condivise da tutti però l'allenatore è lui e ci si aspetta qualcosa di importante, la squadra è stata costruita per arrivare alla Champions".

Ancora non l'ha convinta...

"E' chiaro che i risultati sono determinanti. Vorrei vedere una Juve più brillante e più attenta nella fase difensiva. Si parla molto dell'assenza di Chiellini e di quanto si avverta la sua mancanza però sono comunque arrivati giocatori importanti. Serve più equilibrio tra fase difensiva e offensiva".

Si aspettava di più da giocatori come Bernardeschi, Rabiot, Ramsey?

"I giocatori di qualità ci sono poi è chiaro che dipende tanto anche dalle idee dell'allenatore. In una struttura come quella della Juve i calciatori devono essere sempre pronti però al tempo stesso per vedere il grande calciatore è necessario che abbia continuità e possa giocare. Non è facile".