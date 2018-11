ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu: "Koulibaly il più forte con Chiellini e non solo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questo momento Koulibaly può essere ritenuto il miglior difensore centrale del mondo? E' questo il quesito lanciato da Tuttomercatoweb.com, alla luce di questo inizio di stagione, in campionato e soprattutto in Champions. Abbiamo girato la domanda ad Antonello Cuccureddu, grande difensore della Juve e della nostra Nazionale. "E' certamente uno dei più forti - spiega a TMW - nella cerchia dei centrali più importanti. Il più forte? Ci sono anche Chiellini, Ramos. Piquè, ma Koulibaly è un grande, è migliorato tanto e gli ha fatto certamente bene la cura Sarri. E' progredito tanto a livello tecnico, in più ha velocità e fisico".

Anche dal punto di vista internazionale è convinto della forza del difensore del Napoli?

"Ha tutto per diventare uno dei più forti se non il più forte in assoluto. E' chiaro che molto poi dipende dai risultati della squadra. Se vince sarà forse il più forte di tutti. In ogni caso, vederlo giocare è uno spettacolo, ha anche un gran carattere in campo".

Ecco, ma il primo in assoluto adesso chi è?

"Io metterei Koulibaly al primo posto insieme a Chiellini, Ramos e Piquè"