esclusiva Cuccureddu: "Ora servono decisioni vere. Juve bella, finalmente alla Sarri"

La vittoria della Juve di ieri contro l'Inter ma anche la situazione del nostro calcio ormai vicino allo stop per l'emergenza Coronavirus. Ne abbiamo parlato con Antonello Cuccureddu, grande ex bianconero. "Ora - dice a Tuttomercatoweb.com - c'è da aspettarsi di tutto ma bisogna adeguarsi alle decisioni che verranno prese. Stiamo vivendo un brutto periodo ed è arrivato il momento di prendere decisioni senza tentennamenti. O ci si ferma o si gioca".

Anche ieri si è vissuto un nuovo caso, con il tentativo di fermare la Serie A poco prima dell'inizio di Parma-Spal...

"E' stata una scena ridicola , con le squadre già in campo e poi richiamate negli spogliatoi. O si decide prima, o altrimenti si lascia giocare. E' chiaro che prima di tutto c'è la salute però prendiamo delle decisioni una volta per tutte".

La Juve di ieri sera come le è sembrata?

"Mi è piaciuta, finalmente l'ho vista giocare alla Sarri. Veloce, unita tra i reparti. E poi c'è stato un gran Dybala, io lo terrei sempre in campo. E' il giocatore che manca all'Inter. La Juve è più forte e lo ha dimostrato, ha calciatori che i nerazzurri non hanno".

Adesso per lo scudetto sarà un testa a testa con la Lazio?

"Penso di sì e credo che sarà bello per l'interesse del campionato e per lo spettacolo. La Lazio ha dimostrato di saper giocare bene ma non boccerei del tutto comunque l'Inter".

La Juve deve prepararsi anche alla sfida di Champions col Lione ma ancora c'è da capire se sarà a porte chiuse o in campo neutro...

"Non mi piacciono le porte chiuse ma questa adesso è la situazione. Credo che la squadra bianconera possa farcela a passare se gioca come l'ho vista ieri. E' stata una delle più bella partite della Juve in questa stagione".