ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu: "Rabiot alla Juve diventerà ancora più forte"

La Juve procede spedita con gli acquisti. E c'è grande curiosità nel vedere cosa potrà portare Adrien Rabiot, il ventiquattrenne francese che è il grande rinforzo bianconero per il centrocampo. "E' un ottimo colpo, ha tutte le caratteristiche per poter diventare ancor più forte", dice a Tuttomercatoweb.com Antonello Cuccureddu, ex difensore juventino.

A suo parere ci sarà spazio anche per un colpo ad effetto per il centrocampo?

"Tutti vorrebbero i più forti a metà campo ma i giocatori ci sono. La squadra c'è e i centrocampisti sono già di gran livello".

De Ligt invece si imporrà subito?

"E' giovane ma sembra esperto. E' un giocatore fatto, anche lui ha tutto per diventare un grande"

Quanto tempo servirà a Sarri per trasmettere le sue idee alla squadra?

"Non rendiamo le cose più difficili di quello che sono. Credo che andrà a lavorare sulle caratteristiche dei calciatori. Avrà le sue idee ma non ci vorrà molto perchè vengano messe in pratica".