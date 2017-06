ESCLUSIVA TMW - Cunha: "Silva ricorda van Basten, ma deve vincere l'ansia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

André Silva è un nuovo giocatore del Milan, quarto colpo dello spumeggiante avvio di mercato della coppia Fassone-Mirabelli. Per presentare l'ex attaccante del Porto (classe 1995), TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva Pedro Cunha, direttore di Maisfutebol, portale portoghese molto vicino alle vicende dei Dragoes.

Cunha, che tipo di giocatore è André Silva?

"Conosco molto bene André Silva, da quando era un bambino e giocava nel Salgueiros, una piccola squadra di Oporto. Ha iniziato come mezza-punta ed era molto simile a Deco per caratteristiche. Poi, quando è arrivato al Porto, è stato spostato in attacco per la sua brutale forza fisica".

Pregi e difetti?

"E' un attaccante di grande qualità, si muove molto durante tutta la partita. Forse avrebbe bisogno però di più tranquillità in area avversaria. Quest'anno è sempre stato titolare nel Porto e molte volte si è notata una certa ansia al momento di segnare. Deve migliorare da questo punto di vista, ma ha sicuramente talento da vendere".

Intanto al Milan sono già arrivati i complimenti di Cristiano Ronaldo.

"Ho letto. André Silva e Cristiano Ronaldo hanno una bella relazione, dentro e fuori dal campo. I due si trovano a meraviglia quando giocano nel Portogallo e non mi stupiscono queste parole. Cristiano ha grande fiducia in André".

Ronaldo e Silva si somigliano anche tecnicamente?

"Più che Ronaldo, André Silva mi ricorda il miglior van Basten per l'eleganza nel toccare il pallone. E' curioso che sia approdato proprio al Milan".

Secondo lei, Silva è pronto per affermarsi anche in Serie A?

"Sì, sono convinto che sia preparato per giocare nel Milan e in Serie A, però avrà bisogno di tempo per adattarsi a un campionato tattico e difficile come quello italiano".