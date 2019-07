ESCLUSIVA TMW - Cuoghi: "Barella pronto per l'Inter. In campo sa cosa fare"

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Alla fine, dopo una lunga trattativa, l'Inter ha trovato la chiave per l'acquisto di Barella dal Cagliari alzando l'offerta fino a 45 milioni. "Ora è pronto per il salto in una big", dice di lui a TMW Stefano Cuoghi che lo ha allenato al Como nella stagione 2015-16. "Ha fatto la gavetta ed è arrivato anche a giocare in Nazionale. E' cresciuto per gradi, con i passi giusti. E ora approda nel momento opportuno in una squadra così competitiva e di nome".

In cosa deve migliorare?

"Credo nel limitare la sua irruenza. Quando l'ho allenato io era questa la sua lacuna: facendo dell'aggressività una delle sue caratteristiche può andare incontro ad alcune ammonizioni. Al tempo stesso giocando in una big puoi prendere meno cartellini gialli perché comandi maggiormente il gioco. Ma in ogni caso è un giocatore completo".

In che cosa è migliorato rispetto a quattro anni fa?

"Nelle decisioni che prende negli ultimi trenta metri. Ha sempre avuto grande potenza ma sulla trequarti sbagliava scelta. Ora sa cosa fare e questo è molto importante per giocare a certi livelli".