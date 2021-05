esclusiva Cuoghi: "Il Milan gioca bene come mesi fa. Ibra? Può ancora essere guida per molti"

vedi letture

Il Milan sempre più vicino alla qualificazione in Champions. Ne abbiamo parlato con Stefano Cuoghi, ex rossonero, con cui abbiamo iniziato il discorso parlando di Ibra. I rossoneri stanno ora vincendo senza di lui. "E' stato importante per la crescita di tutti - dice a Tuttomercatoweb.com - credo possa essere ancora importante per questo processo. Poi se si vuol discutere se è giusto che una società dia 7 milioni a stagione ad un giocatore di 40 anni è un altro discorso. Il Milan può fare a meno di lui ma a mio parere il processo di crescita non è ancora finito e c'è ancora bisogno di una guida non tanto nel match ma nella settimana, per la preparazione alla partita. Ibra insegna ancora a tutti".

Come si è rilanciato il Milan nelle ultime due gare?

"La squadra ha ripreso a giocare come prima, ha riacquistato quella fiducia che era mancata. E credo che il Milan ora meriti la qualificazione Champions, per quanto ha fatto durante l'anno, è stato per tanto tempo primo in classifica".

Pioli ha anche riscoperto Brahim Diaz?

"Tanti giocatori hanno avuto bisogno di ambientamento e apprendistato; ce ne sono tanti anche dell'Atalanta che prima di conquistare il posto da titolare hanno dovuto aspettare perché dovevano imparare anche a livello tattico. Pioli ha messo dentro Diaz al momento giusto".

Con la Champions Donnarumma resta?

"Credo resti di sicuro con la Champions. Un giocatore deve pensare sì a guadagnare ma ad avere anche possiblità di giocare in competizioni che lo mettono alla ribalta. Se la Juve, di cui si parlava come sua possibile destinazione, non va in Champions Donnarumma deve per forza restare".