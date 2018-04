ESCLUSIVA TMW - Cuoghi: "Milan favorito per il 6° posto. Serve una gran punta"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il Milan cerca di difendere il sesto posto ma al tempo stesso cerca di ritrovare la vittoria. Ieri è arrivato un nuovo pari e adesso deve guardarsi alle spalle dal ritorno dell'Atalanta. "Un rallentamento ci può stare - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex rossonero Stefano Cuoghi - anche perchè ultimamente hanno giocato sempre gli stessi e un inseguimento del genere comporta un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferenti. Il Milan è un mesetto che sta facendo un po' più fatica ma fondamentalmente credo che sia questo il campionato che doveva fare, lottando per l'Europa League. Le rose delle prime 4-5 squadre sono più forti di quella rossonera".

Il sesto posto lo vede molto probabile?

"L'Atalanta sta facendo bene però credo che il Milan sia favorito".

Come gestirebbe le energie in questo finale di stagione?

"Gattuso ha deciso di affidarsi praticamente agli stessi e credo che vada avanti così fino alla fine. Per il prossimo anno poi ci sarà da cambiare qualcosa soprattutto serviranno rinforzi di qualità".

In avanti in particolare su chi punterebbe?

"Serve un giocatore che possa garantire un certo numero di gol. Va cercato. Credo che l'idea del Milan fosse quella di far crescere Andrè Silva ma questa crescita è lenta. Le strade sono due: aspettarlo o cederlo insieme a Kalinic. Tenendo Cutrone come alternativa. Ripeto, c'è bisogno di un giocatore che faccia tanti gol. Per il modo di giocare delle squadre di Gattuso però i centravanti non hanno mai segnato tantissimo. Non so se dipenda dai calciatori o dal modo di giocare di Gattuso".