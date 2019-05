ESCLUSIVA TMW - Cuoghi: "Milan, fiducia sulla squadra. Serve Giampaolo"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Sembra davvero tutto da scrivere il futuro del Milan. Il fondo Elliott è rimasto deluso dalla stagione e ha messo in discussione pure Gazidis. Maldini deve decidere se accettare il ruolo di responsabile dell'area tecnica. E c'è da scegliere anche un allenatore. "E' chiaro che il Milan deve rientrare dal punto di vista finanziario e quindi non può operare come altri club. Da una società blasonata come quella rossonera ci si aspetterebbe qualcosa di diverso ma ora la situazione è questa", dice a Tuttomercatoweb.com Stefano Cuoghi, ex centrocampista milanista. "Le ultime gestioni non sono state buone e ora non ci si può misurare sul mercato secondo la tradizione del Milan. In ogni caso la squadra forte può essere costruita ugualmente, perchè le basi sono buone. Indipendentemente dalla partenza possibile di un pezzo pregiato. Credo che si possa anche aspirare ad entrare tra le prime quattro considerata la situazione della Roma e visto che l'Atalanta dovrà giocare in Champions e non è detto che si ripeta".

Maldini a suo parere può ricoprire con successo la carica di responsabile dell'area tecnica?

"Innanzitutto va detto che certi personaggi ed ex calciatori importanti hanno spesso vie preferenziali per arrivare ad alti livelli come allenatori o dirigenti. Ma questo non vuol dire che siano pronti. Bisogna dimostrarlo con i fatti. Gazidis comunque è esperto e ha lavorato all'Arsenal con profitto. Ha conosciuto Maldini in questi sei mesi e se gli ha fatto questa proposta significa che lo ritiene all'altezza. Mi auguro che Maldini abbia davvero le capacità".

Come allenatore invece chi vorrebbe tra tutti quelli che vengono accostati ai rossoneri?

"Mi piace Giampaolo, è un allenatore che insegna calcio. Nel Milan serve un tecnico che non sappia solo gestire. E c'è bisogno di uno come lui, persona equilibrata e mai banale".

C'è l'incognita legata alla gestione di una grande piazza. Per Giampaolo sarebbe la prima volta...

"Altri ci sono stati senza avere i requisiti tecnici. Giampaolo ha avuto un momento negativo e poi ha saputo rialzarsi e ora si meriterebbe questa chance".