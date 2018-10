ESCLUSIVA TMW - Cuoghi: "Milan-Ibra? Dico di no, ora c'è un altro progetto"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

L'indiscrezione del Corriere della Sera su un possibile ritorno di Ibra al Milan a gennaio ha fatto ovviamente rumore. Lo svedese, adesso trentasettenne, riporta alla mente gol e successi, ma non tutti adesso vedrebbero favorevolmente l'operazione. "Credo che ora il Milan abbia trovato la sua identità - dice a Tuttomercatoweb.com Stefano Cuoghi, ex rossonero - Ibra è un gran calciatore ma ha intrapreso strade diverse e non sarebbe certo un colpo in prospettiva. Magari potrebbe arrivare per sei mesi per provare ad aiutare il gruppo ad entrare in Champions. Il progetto iniziato adesso però è caratterizzato da acquisti mirati e da un gioco che sta decollando: non c'è bisogno di Ibra ma di innalzare il livello con calciatori di età diversa. Aggiungo che Ibra magari potrebbe essere ingaggiato vista la sua mentalità vincente, ma credo che nel Milan ci sia già un giocatore del genere e mi riferisco a Higuain. L'argentino è una certezza, un giocatore straordinario, ha già vinto tanto e per inculcare la mentalità vincente basta lui. Ripeto, a mio parere l'arrivo di Ibra non sarebbe utile, al di là del valore del giocatore".