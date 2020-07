esclusiva Cuoghi: "Pioli? Al Milan si saranno già pentiti di doverlo mandar via"

vedi letture

Da ex rossonero, Stefano Cuoghi analizza ai nostri microfoni il gran momento del Milan: "Tanto di cappello alla squadra. Con Ibra dall'inizio avrebbe ora 6-7 punti in più. Adesso il Milan ha trovato la condizione fisica ottimale, oltre che quella mentale data dall'arrivo di Ibra. E' una squadra sicura, non si impaurisce nelle difficoltà e c'è anche qualità. Come si fa a dare l'addio a Pioli? Il calcio è questo, a volte le decisioni sono affrettate e sono convinto che si siano anche pentiti di doverlo mandare via. Quanto a Kessiè, nel gol di ieri si vede che è sereno e convinto e può tirar fuori le sue qualità. Ora per il Milan c'è la possibilità anche di agganciare la Roma che non è nelle migliori condizioni, mentre i rossoneri sono un gruppo forte a livello mentale".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa in cui si parla anche della Lazio ("squadra spenta, non ci sono i cambi? Anche undici mesi lo si sapeva, Inzaghi doveva dirlo prima")