ESCLUSIVA TMW - Currò (Repubblica): "Italia? Balotelli è la grande novità"

Fonte: Lorenzo Marucci

Enrico Currò, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della conferenza stampa di presentazione del neo ct dell'Italia, Roberto Mancini: "Come giocherà la nuova Nazionale? Secondo i suoi canoni, quindi con la difesa a quattro, nel 4-2-3-1, ma lui stesso ha detto che si adatterà ai giocatori che ha. In questo momento ci sono dei bravi giocatori sulle fasce, probabilmente userà quelli. E poi c'è il nodo del centravanti, ovvero chi giocherà tra Balotelli, Immobile, Belotti, o se invece giocheranno le due punte. Cosa aspettarsi da Mancini e dagli stage? Mi sembra un allenatore molto pragmatico, e conoscendo benissimo anche il ruolo dall'altra parte cercherà di far riposare i giocatori senza obbligatoriamente impiegarli, a patto di averli nelle partite che contano. Buffon e De Rossi? Mancini è stato chiaro anche in questo caso: in pratica decideranno i giocatori".

