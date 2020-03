esclusiva Currò (La Repubblica): "La UEFA ha messo finalmente la salute davanti ai soldi"

“Non c’era altra decisione possibile”. È sicuro anche Enrico Currò, firma di Repubblica e inviato al seguito della Nazionale di Roberto Mancini, dopo la decisione di spostare l’Europeo da parte della UEFA. “C’è stata una serie di elementi concomitanti, però alla fine, per una volta, le componenti economiche siano state messe in secondo piano. Anche perché si tratta di una decisione collegiale, mi sembra di leggerlo in tutte le dichiarazioni ufficiali. Tutti sanno benissimo che la situazione è soggetta all’evoluzione di questa pandemia, non è che oggi possiamo sapere che il calendario sarà più o meno quello stabilito”.

Ci sono state pressioni della società?

“Quando leggi nelle dichiarazioni ufficiali, detto esplicitamente, che la salute è stata messa in cima agli interessi economici ed è la priorità, questo significa che finalmente non decide l’ente bensì i medici. Ed è giusto così”.

Però una settimana fa c’è stata Liverpool-Atletico Madrid con lo stadio pieno di gente.

“Quello oramai è passato, l’atteggiamento e l’approccio è diverso, finalmente l’ha adottato anche il mondo del calcio business, almeno nei suoi vertici, perché poi ci sono le battaglie di chi ancora non si è reso conto della situazione. Per la prima volta c’è la consapevolezza che si navighi a vista. Importante è la presa di coscienza del problema”.

Come?

“Quando Infantino invia una lettera alle leggende della FIFA, cioè i migliori giocatori del calcio recente, chiedendo che trasmettano che passi il messaggio di rimanere a casa, il vademecum che tutti conosciamo, significa che ogni altro aspetto diventa secondario”.