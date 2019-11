ESCLUSIVA TMW - Currò: "Romagnoli rischia? Ha tempo per riprendersi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Mancano ancora tanti mesi alle convocazioni, Romagnoli può riprendersi il posto". È il pensiero di Enrico Currò, inviato di Repubblica al seguito di Milan e Nazionale. "Poi la questione è legata al piede, se Mancini convoca tre sinistri su quattro difensori centrali oppure no. Se ne convoca solo due uno è Chiellini e l’altro bisogna scegliere fra Acerbi o Romagnoli. Questo però è un buon segno, vuol dire che c’è una concorrenza verso l’alto. Romagnoli è pur sempre il capitano del Milan anche se è un Milan declassato finora”.

Gianluca Mancini non può guadagnare qualche posizione, viste le ottime prestazioni con la Roma?

"Ha un grande vantaggio, giocando da centrocampista con la Roma sta acquisendo delle conoscenze che possono servire. I registi in questa nazionale sono anche i difensori, si vede con Bonucci e si è visto con Acerbi in Bosnia. Se lui affina il piede è un quid in più”.