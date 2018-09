ESCLUSIVA TMW - Cusin: "Bologna non era come si diceva. Skorupski garanzia"

"E' una squadra giovane che verrà fuori pian piano". Nello Cusin, ex portiere del Bologna, prevede un campionato abbastanza tranquillo per i rossoblù reduci dalla grande vittoria contro la Roma. "La squadra sta mettendo in pratica ciò che chiede il tecnico e c'è la possibilità di fare un buon campionato", dice a Tuttomercatoweb.com. "Questa vittoria dà convinzione nei propri mezzi. E' arrivata contro una Roma in difficoltà, ma è pur sempre la Roma".

Che cosa può essere scattato nel Bologna?

"Veniva da tre sconfitte, serviva a tutti i costi il riscatto e far vedere che non è quella squadra di cui si diceva. Ora arriverà un altro test, mercoledì con la Juve...".

Che campionato potrà realisticamente fare il Bologna?

"Spero tranquillo perchè ha le carte in regola per farlo. Ci sono squadre peggiori rispetto a quella rossoblù e col tempo le differenze verranno fuori".

Skorupski ieri è stato uno dei migliori: che cosa pensa del polacco?

"Non si scopre adesso. A Empoli aveva già dimostrato le sue qualità, è molto valido e può emergere ancora di più. Così mi piace in particolare di lui? Il suo carattere, non si abbatte mai"

Ieri intanto ha segnato Santander, il discusso paraguaiano...

"Tutti si aspettano sempre tanto da una punta. Tutti ne parlavano dal suo arrivo. Ora sta conoscendo il nostro campionato: anche Ronaldo, comunque, all'inizio ha avuto qualche difficoltà, le marcature da noi sono molto più strette che altrove".