ESCLUSIVA TMW - Cutrone, ipotesi Verona tramontata: Milan lavora al prestito

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Autore ieri del primo gol in occasione della prima amichevole estiva del Milan, l'attaccante classe '98 Patrick Cutrone potrebbe lasciare il club rossonero questa estate, esclusivamente a titolo temporaneo, per trovare minutaggio altrove.

Secondo quanto raccolto da 'TMW', l'ipotesi Hellas Verona può considerarsi definitivamente tramontata. Non è decollata nemmeno la trattativa con la Ternana, ma non è escluso comunque un suo futuro in cadetteria.