esclusiva Cvetković: "Serie A? Prima di riprendere serviranno due mesi di preparazione"

"Vedo sempre Raiuno e Raidue, seguo tutto e l'italia in effetti è ancora in difficoltà. Ci sono ancora tanti morti". Borislav Cvetković, ex attaccante serbo dell'Ascoli parla così a Tuttomercatoweb.com. Vestì la maglia dei marchigiani in A e ora racconta: "Qui in Serbia si vive con un po' di paura per la situazione Coronavirus. Dalle cinque di sera fino alle cinque di mattina non si può uscire. Bisogna ascoltare il parere degli scienziati"

In Italia intanto si parla delle date in cui si riprenderà a giocare...

"Sono sorpreso che si parli di calcio in una situazione così grave. Non so se riprenderà e in che modo. A mio parere dopo due mesi di stop occorre farsi anche delle domande: quando si ricomincia ad allenarsi, serviranno due mesi di preparazione. E' vero che in questo periodo tutti hanno continuato a tenersi in forma, ma allenarsi a casa non è la stessa cosa. Il calcio e la ripresa delle gare, prima di agosto, fatico a vederli"

Che idea si è fatto sull'andamento del campionato?

"Credo che alla fine la Juve vincerà ancora. La Lazio e l'Inter ci proveranno ma i bianconeri hanno giocatori eccezionali e una società tra le migliori al mondo".

Che pensa comunque del suo connazionale Milinkovic-Savic?

"L'ho visto nelle ultime gare in gran forma. Ha una buona testa, è tranquillo, è maturato molto. Fa gol importanti e può migliorare ancora".

I giovani serbi Vlahovic e Milenkovic della Fiorentina come li giudica?

"Ne parlano bene ma non li conosco a fondo perchè da qui seguo più la Juve o la Roma che la Fiorentina".

Il giocatore che quest'anno le è piaciuto di più?

"Dybala. Rispetto all'anno scorso si è ripreso. E rappresenta il mio ideale di calciatore".

Ricordi dell'Ascoli invece?

"Tutti belli. Su Viber sono in contatto con tanti miei ex compagni e in questi giorni ho sentito Zaini e Pierantozzi".