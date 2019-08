ESCLUSIVA TMW - D'Agostino: "Sanchez, ora riprendi in mano la tua carriera"

© foto di Fabrizio Pozzi

Alexis Sanchez torna in Italia per vestire la maglia dell'Inter. E formerà una gran coppia d'attacco con Lukaku. Il cileno torna nel nostro campionato dopo l'esperienza di ormai dieci anni fa nell'Udinese. "Il giocatore lo conosciamo tutti, ora deve riprendere in mano la sua carriera e far vedere le sue qualità", dice a TMW Gaetano D'Agostino, suo compagno nella squadra friulana. "All'Arsenal e al Barcellona è andato molto bene, al Manchester United invece non si è trovato bene o forse non è riuscito ad ambientarsi anche a causa dei vari cambi in panchina. Il campionato italiano lo conosce e se ha voglia di dimostrare il suo valore può davvero fare la differenza. Peraltro con un allenatore che riesce a trarre il meglio dai suoi calciatori".

Che coppia sarà quella con Lukaku?

"Bella, però sarà anche necessario essere bravi a mantenere l'equilibrio nello spogliatoio. Lautaro è un elemento importante, che sa creare spazi a Lukaku e col Lecce ha avuto anche l'occasione per segnare. Lautaro non può stare in panchina perché perderebbe un anno. Conte deve quindi mantenere l'equilibrio nello spogliatoio. La concorrenza va bene però non va scontentato nessuno. Per questo credo che alla fine ognuno avrà il suo spazio".

Passiamo alle sue ex squadre: che pensa della Roma?

"Tutti quest'anno si aspettano un riscatto, vogliono vincere qualcosa, magari la Coppa Italia. Col Genoa i giallorossi hanno fatto vedere belle cose a livello offensivo ma serve trovare un equilibrio in fase difensiva. Se fai tre gol in casa devi vincere la partita. Se è necessario il difensore? Sì ma non per far numero, serve un titolare che riesca a sopportare le pressioni di Roma. O un campione o un giocatore che sulle spalle campionati in cui ha lottato per grandi obiettivi".

E la Fiorentina?

"Non meritava la sconfitta contro il Napoli. C'è stato il rigore contestatissimo di Mertens e poi anche un fallo su Ribery che non è stato rilevato neanche per fischiare una punizione. Credo che i viola debbano limare qualcosa: giustissimo essere propositivi però poi contano i tre punti e allora va aggiustata la fase di non possesso ed è necessario non incorrere nelle disattenzioni, visto che il Napoli ha segnato proprio sfruttando queste ingenuità. Comunque la Fiorentina per quello che sta facendo Commisso e per il valore della città deve tornare a lottare per i primi posti".

Farebbe uno sforzo per De Paul?

"Sì, perchè riesce a coprire più ruoli dalla mediana in su. Nell'Argentina ha fatto anche la mezzala e ha giocato bene: può decidere le partite anche quando la squadra non è nella sua miglior giornata. E' reduce da una bella annata con l'Udinese: per me comunque ad oggi vale 25 milioni, poi se a Firenze farà un altro bel campionato allora varrà ancora di più".