ESCLUSIVA TMW - D'Amico: "Milinkovic? Via a cifra monstre. Serve nuovo De Vrij"

© foto di Ospiti

La Lazio cerca il vice Immobile ma anche un centrale di difesa con cui sostituire De Vrij. In attesa di verificare che cosa succederà con Milinkovic-Savic. Ne abbiamo parlato con Vincenzo D'Amico, grande ex biancoceleste. A partire dall'attaccante: "Non conosco Wesley di cui si parla come possibile vice Immobile - dice a Tuttomercatoweb.com - credo che comunque serva un'alternativa più valida di Caicedo".

Questione Milinkovic: come andrà a finire secondo lei?

"Serve un'offerta monstre. E' un giocatore fortissimo che può diventare il più forte di tutti. Con una cifra astronomica la Lazio avrebbe poi la possibilità di investire per rinforzare la squadra, ma perderebbe un gran giocatore. Comunque, a grosse cifre Milinkovic si vende".

Dove interverrebbe per rinforzare la squadra?

"Serve un centrale difensivo, meglio se ne arrivano due. Poi in mezzo al campo occorrono ricambi per Leiva, Parolo e Milinkovic. Non si può sempre buttar dentro Murgia".

In difesa che cosa pensa dell'ipotesi Acerbi?

"Passando da De Vrij ad Acerbi credo ci sia una bella differenza. Se arriva un altro centrale forte insieme a lui, può andar bene ma dargli la responsabilità della Lazio mi lascia perplesso. Mi piacerebbe un altro De Vrij".