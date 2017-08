ESCLUSIVA TMW - D'Amico: "Ney? Per certe proprietà tutto è possibile. FPF, basta"

Neymar e il clamoroso colpo del PSG, pronto a pagare la clausola di 222 milioni di euro. Ne abbiamo parlato in una lunga e approfondita chiacchierata con Andrea D'Amico, agente di lungo corso e dalla ampia visione internazionale. "Le riflessioni che mi sento di fare - spiega a Tuttomercatoweb.com - sono riferite ad un mercato ormai senza confini economici e territoriali. Se le grandi proprietà vogliono togliersi lo sfizio di prendere i migliori, ormai sono in grado di farlo. Stiamo parlando di cifre che per noi sono stratosferiche, ma per queste proprietà non sono praticamente niente. Pensiamo, per fare un esempio concreto, ad uno yacht che vale 150 milioni di euro: ecco queste persone magari possono permettersene due o tre, oppure possiedono aerei privati. Per questo dico che non possono essere spaventati da certe cifre. Tra l'altro, se stuzzichi certe proprietà magari loro passano al contrattacco: il Barcellona voleva a tutti i costi Verratti e loro hanno risposto andando a prendere Neymar. C'è poi una ricaduta a livello di autogratificazione e di pubblicità per il loro paese".

E il fair play finanziario?

"Ho già detto più volte che, a mio parere, così com'è, è una cosa sbagliata. Cosa vuol dire? Che i grandi restano grandi e i piccoli piccoli? Se per ipotesi il Sultano del Brunei volesse comprare il Chievo non può utilizzare i suoi soldi perché deve spendere in ragione delle entrate del Chievo? A mio parere per chi fa delle spese con i suoi soldi ci dovrebbero essere dei sistemi di controllo sui pagamenti e sarebbe necessario che gli obblighi finanziari venissero rispettati. Ripeto, il fair play finanziario così com'è, è anacronistico. E' come voler applicare un criterio di dirigismo che non serve. Per quanto riguarda la Champions invece a mio parere sarebbe necessaria una riorganizzazione della tassazione all'interno della stessa competizione. Sarebbe giusto cioè che tutte le squadre che vi partecipano avessero la stessa tassazione. E' ovviamente diverso avere una tassazione del 13% o del 52%".

Chiudiamo con un punto sui suoi assisti?

"Per adesso mi concentro sui rinnovi. Criscito sta facendo bene in Russia dove ha il contratto in scadenza 2018. Bocchetti ha fatto molto bene vincendo il campionato con lo Spartak e la Supercoppa di Russia. Consigli è in scadenza 2018, Luca rigoni idem, Borriello ha rinnovato col Cagliari, Masiello ha rinnovato con l'Atalanta. Galabinov sta facendo molto bene con il Genoa, sta segnando molto".