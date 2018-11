ESCLUSIVA TMW - D'Amico: "Sorpresa Acerbi. Milinkovic e L. Alberto, che flop"

© foto di Federico Gaetano

I gol di Immobile, le parate di Strakosha e le chiusure di Acerbi. La colonna portante della Lazio appare chiara anche nei top&flop di TMW, almeno per quanto riguarda queste prime dodici giornate di campionato. Per una chiacchierata sull'avvio dei biancocelesti, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il grande ex Vincenzo D'Amico.

D'Amico, secondo lei quali sono stati i trascinatori della Lazio finora?

"Dico Immobile e Acerbi. Il primo si è confermato ancora una volta, con ben otto reti in campionato e una in Europa League. Il secondo è stato invece una bella sorpresa, diventando fin da subito il padrone della difesa biancoceleste".

Senza far rimpiangere de Vrij?

"Gli accostamenti non fanno mai bene, sono due giocatori diversi. Ma è indubbio che Acerbi stia sostituendo molto bene de Vrij al centro della retroguardia della Lazio".

Tra i flop, invece, le due grandi delusioni di quest'avvio Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

"È un vero peccato. Lo scorso anno questi due talenti avevano fatto la differenza, ma in questa stagione non stanno andando così bene".

Crede che Inzaghi riuscirà a recuperarli nel corso della stagione?

"Sì, assolutamente. Le qualità non mancano di certo e contro il Sassuolo Milinkovic-Savic mi è parso in crescita. Non dimentichiamoci poi che anche loro stessi, per la loro carriera, hanno bisogno di rilanciarsi a Roma. A gennaio non avranno certo la valutazione che avevano qualche mese fa...".