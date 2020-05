ESCLUSIVA TMW - D. Dresda, Terrazzino: "In Germania tutti in campo e noi in quarantena: che invidia!"

esclusiva D. Dresda, Terrazzino: "In Germania tutti in campo e noi in quarantena: che invidia!"

Finalmente è tornato. Nel week-end appena trascorso il pallone ha ripreso a rotolare sui campi di Bundesliga e Zweite Liga, con tante strane novità sì (alcune anche piuttosto discutibili), ma in quel clima di euforia generale che di solito accompagna l'inizio di una stagione. Eppure, persino nella tanto acclamata Germania, c'è chi è dovuto restare semplicemente a guardare. Dal proprio divano, in televisione. È il caso specifico della Dynamo Dresda, squadra di seconda divisione che, dopo la positività di due suoi tesserati, si è dovuta interamente rimettere in quarantena per altri 14 giorni col conseguente rinvio delle sue prime due partite contro Hannover e Furth.

Proprio in giallonero milita, tra gli altri, l'attaccante italo-tedesco Marco Terrazzino, nato in Germania nel 1991, ma profondamente legato alle sue origini siciliane. È lui che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva all'indomani della ripresa del fußball, raccontata però dal punto di vista di chi dovrà aspettare ancora un po' per potersi nuovamente dilettare sul rettangolo verde.

Terrazzino, innanzitutto come sta? Quando potrà tornare ad allenarsi coi suoi compagni?

"Io sto bene, grazie. Proprio ora (ieri pomeriggio, ndr) mi sto vedendo le partite di Zweite Liga, ho una voglia disperata di tornare in campo... In questi giorni ci stiamo allenando tutti da casa, il club ci ha messo a disposizione cyclette e attrezzi vari, lavoriamo in video-chat, ma non è certo la stessa cosa. Se tutto andrà bene, comunque, sabato prossimo riprenderemo le sedute di gruppo al centro sportivo".

Com'è stato restare a guardare nel tanto atteso week-end, a livello mondiale, del calcio tedesco?

"È stata dura e ho provato un po' di invidia, lo ammetto. L'importante però è che tutti i miei compagni siano in salute e che possiamo presto rivederci in campo. Venerdì svolgeremo gli ultimi test medici: se saranno tutti negativi, come credo che andrà, riprenderemo ad allenarci insieme per l'intera settimana successiva e poi ripartiremo anche in campionato dopo aver saltato i due turni iniziali".

Che effetto le hanno fatto Bundes e Zweite ai tempi del Coronavirus?

"Sono rimasto davvero colpito, prima di tutto dalla forma fisica dei giocatori. Vi assicuro che non è facile allenarsi a casa, restare fermi per tanto tempo senza mai scendere in campo, neanche per un'amichevole, ma tutti sabato e domenica si sono fatti trovare pronti, prontissimi. Bisogna sottolineare poi anche come ogni tesserato sia stato esemplare nel rispetto delle regole e delle misure anti-contagio, strane o meno che siano. Giocare senza tifosi è triste, così come non poter abbracciare i compagni dopo aver segnato un gol, ma abbiamo su di noi gli occhi di tutta la Germania, anzi del mondo, ed è doveroso offrire dei modelli positivi alla gente che ci guarda".

Presto toccherà anche a lei e alla sua Dynamo Dresda.

"Non vedo l'ora, non sto più nella pelle. E poi la mia Dynamo ha bisogno anche dei miei gol e dei miei assist (Terrazzino è un esterno offensivo che ama partire dalla sinistra, ndr) per rimettersi in corsa... Ad oggi siamo infatti ultimi in classifica, ci servono più punti possibile per cercare di salvarci. Noi ci crediamo e restiamo ottimisti, anche se con questo doppio rinvio iniziale partiremo purtroppo svantaggiati. Vorremmo semplicemente le stesse condizioni di tutti gli altri club, sarebbe più corretto ed equo così".

Il suo cartellino appartiene però ancora al Friburgo.

"Sì, sono arrivato alla Dynamo lo scorso gennaio con la formula del prestito. Al futuro però ancora non penso, prima voglio tornare in campo e dare il mio contributo per salvare questa squadra. Qui a Dresda mi trovo benissimo, sono felice e ben integrato".

Nel futuro a lungo termine, invece, c'è la speranza di poter tornare in Italia, un giorno, da calciatore?

"Ovviamente sì. Sono nato in Germania, un Paese a cui sarò sempre grato per come ha trattato me e la mia famiglia, ma il mio sangue è italiano. I miei genitori sono partiti ormai tanti anni fa da Raffadali, un piccolo comune in provincia di Agrigento, e da bambino andavo ogni estate in Sicilia per trascorrere le vacanze. Giocare in Italia è uno dei miei obiettivi, questo è sicuro. Pensate che contro gli azzurri ho pure segnato con la maglia della Nazionale tedesca, che mi ha convocato in Under 18, Under 19 e Under 20".

Qual è la sua squadra preferita in Serie A?

"Siamo tre fratelli e tutti tifiamo per la Juventus. Mio padre, invece, sta per l'Inter. Diciamo che in famiglia ci giochiamo così ogni volta il derby d'Italia (ride, ndr)".

Chi potrebbe arrivare a breve in A è Ralf Rangnick, sua vecchia conoscenza.

"Fu proprio lui a farmi esordire in Bundesliga, nel 2009 all'Hoffenheim, e non posso quindi che ringraziarlo di questo. Come allenatore ho un ricordo positivo di Rangnick, ma a livello umano devo dire che non si comportò tanto bene con me. Avevo appena 17 anni, ero giovanissimo e all'inizio mi fece credere di essere una superstar. Come accade però a tanti calciatori in rampa di lancio, dopo il debutto ho avuto qualche problema nel confermarmi e lui, anziché continuare a darmi fiducia, mi ha completamente accantonato. Non era facile a quell'epoca, Rangnick voleva vincere e basta".

Può essere l'uomo giusto per il Milan?

"Come tecnico o dirigente può fare un grande lavoro, non ci sono dubbi. È un professore, un maniaco nello studio dei suoi calciatori, degli avversari e della tattica, che ha fatto bene in ogni piazza in cui è stato, ma bisognerà vedere come si troverà a lavorare in Italia. La mentalità qui in Germania è molto diversa, i tedeschi sono più freddi e strutturati degli italiani e lo stesso Rangnick si dovrà dunque adattare a una realtà del tutto nuova, umana e professionale".

Anche un altro suo ex allenatore, Julian Nagelsmann, stuzzica le fantasie dei rossoneri (con Rangnick dirigente).

"Dopo aver lasciato l'Hoffenheim di Rangnick, sono stato al Karlsruher, al Friburgo e al Bochum, prima di tornare proprio in biancazzurro con Nagelsmann allenatore. Lui è un vero fenomeno, credetemi. Julian è un giovane brillante, che parla con tutti e ti fa sentire sempre importante: è senza alcun dubbio il miglior tecnico che abbia mai avuto in carriera".

Chiosa inevitabile sul campionato italiano: da calciatore, ma anche da tifoso, che speranze ha per la nostra Serie A?

"Mi auguro che possa riprendere quanto prima. In Germania, se si dice una cosa, poi si fa. In Italia bisogna iniziare a fare lo stesso, con responsabilità e garanzie di sicurezza per tutti. Va individuato un protocollo sanitario e rispettato rigorosamente tanto in allenamento quanto in partita: tutto qui. Tornare a giocare a calcio è possibile, la Germania ne è la miglior dimostrazione".