ESCLUSIVA TMW - D. Lippi: "Hakimi gran giocatore. E con Borja Mayoral ci sarà da divertirsi"

esclusiva D. Lippi: "Hakimi gran giocatore. E con Borja Mayoral ci sarà da divertirsi"

Davide Lippi agente e intermediario ha parlato a TMW - nell'intervista che potete vedere sotto - soffermandosi sul mercato che si è da poco concluso: "E' stato fantasioso, visto il momento che stiamo vivendo. Ci sono stati soprattutto tanti prestiti con obblighi e diritti. Hakimi? Gran giocatore, ha 21 anni, è appena arrivato e ne vedremo delle belle. Tra i trasferimenti di gran livello economico sarà certamente uno dei più importanti".

E Borja Mayoral? Che operazione è stata?

"Ci sarà da divertirsi e non vedo l'ora di vederlo in campo. Ancora non lo conoscono in molti ma la Roma ha fatto un grande acquisto. E' un vice Dzeko e non solo, può giocare anche con lui".

