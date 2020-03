ESCLUSIVA TMW - D. Rossi: "Campionato da riprendere. Anche a costo di aspettare un anno"

esclusiva D. Rossi: "Campionato da riprendere. Anche a costo di aspettare un anno"

vedi letture

Chiacchierata su vari temi con Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Fiorentina tra le altre, a partire dalla possibile ripresa del campionato all'inizio di maggio. "Nessuno in questo momento conosce la soluzione - dice a Tuttomercatoweb.com - ma l'unica cosa sicura è che questo campionato va ripreso. Quando non lo so, perchè azzardare previsioni è rischioso. Dare date non ha senso, bisogna vivere alla giornata. Qualsiasi cosa succeda, questo campionato va ripreso. Se c'è da aspettare settembre o l'anno prossimo si farà così. Bisogna prendere tempo".

L'ipotesi dei play-off come la vede?

"Stiamo vivendo una situazione anomale, mai accaduta prima neanche in tempo di guerra. Se comunque inizi un torneo in un certo modo non puoi cambiare le regole in corsa. non si può"

Che cosa pensa della possibile richiesta dei club ai giocatori di ridursi l'ingaggio del 15% a causa dei mancati introiti?

"Non la trovo giusta perchè non dipende dai calciatori. I giocatori vogliono fare il loro lavoro e tutto questo non è colpa loro. Se chiedi ai calciatori il 15% del loro stipendio a scopo benefico te lo danno, se è per le società non lo accetteranno mai. Ci sono altre formule su cui lavorare: hanno 20 giorni di vacanze per contratto e allora le potrebbero prendere ora e intanto si piglia tempo in attesa della ripresa del campionato. I club non possono pensare di chiedere soldi ai giocatori o allo Stato"

Come possono muoversi allora i club?

"Il problema è a monte. Se tu per due mesi non riesci a pagare gli stipendi allora hai sbagliato a fare impresa. Se hai bisogno di un mese allora vivi al di sopra delle tue possibilità. E' una situazione anomala..."

Una considerazione anche sulla Lazio che a sorpresa il 23 marzo riprenderà ad allenarsi

"Conosco Lotito e bisogna saper leggere tra le righe. Forse c'è uno scopo dietro, magari c'è la volontà di far mettere a sedere i giocatori per parlare di quelle soluzioni che discutevamo prima. La vedo così, la Lazio non è l'unica a riprendere gli allenamenti senza un motivo".