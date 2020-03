esclusiva D. Rossi: "I calciatori non accetteranno mai di dare il 15% dello stipendio ai club"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercato web.com con Delio Rossi si è parlato tra le altre cose anche della possibilità della richiesta dei club ai giocatori di ridursi lo stipendio del 15% visti mancati introiti delle società stesse. "Non la trovo una soluzione giusta perchè non dipende dai calciatori. I giocatori vogliono fare il loro lavoro e tutto questo non è colpa loro. Se chiedi ai calciatori il 15% del loro stipendio a scopo benefico te lo danno, se è per le società non lo accetteranno mai. Ci sono altre formule su cui lavorare: hanno 20 giorni di vacanze per contratto e allora le potrebbero prendere ora e intanto si piglia tempo in attesa della ripresa del campionato. I club non possono pensare di chiedere soldi ai giocatori o allo Stato"

Come possono muoversi allora i club?

"Il problema è a monte. Se tu per due mesi non riesci a pagare gli stipendi allora hai sbagliato a fare impresa. Se hai bisogno di un mese allora vivi al di sopra delle tue possibilità. E' una situazione anomala..."