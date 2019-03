© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad oggi appare davvero molto difficile che Stefano Pioli possa essere ancora, il prossimo anno, il tecnico della Fiorentina (il 5% per il nostro sito). Tra l'allenatore e la società si è aperta una distanza abbastanza netta negli ultimi tempi: la società non ha gradito le frasi di Pioli sul suo futuro, giudicandole poco logiche. "Premesso che è difficile dare giudizi dall'esterno e da tanti chilometri di distanza, credo che la stagione debba essere valutata alla fine", dice a Tuttomercatoweb.com Delio Rossi, ex tecnico viola. "Il calcio non è come il ciclismo dove ci sono delle tappe intermedie, per i bilanci serve aspettare la fine. Occorrerà vedere che cosa ha chiesto la società a Pioli. Se centra gli obiettivi ha fatto un buon lavoro, altrimenti no. Bisogna aspettare. Guardate Allegri: dopo il ko con l'Atletico era stato massacrato, poi dopo aver ribaltato la partita è diventato un eroe..."

Dunque non ha senso pensare adesso ad un sostituto di Pioli?

"A mio parere no, ma se la società fa questa valutazioni significa che ha altri elementi in suo possesso. A mio parere, ripeto, le valutazioni vanno fatte quando non ci sono ormai più obiettivi da raggiungere".