ESCLUSIVA TMW - D. Zagabria, Vukelic: "Dani Olmo top. Normale piaccia al Milan"

Fra i tanti partecipanti del WyScout Forum di Amsterdam c'è anche Marko Vukelic vice direttore sportivo della Dinamo Zagabria. Tramite i microfoni di TMW il dirigente ha parlato a 360° del momento del club croato, svelando anche curiosi retroscena di mercato.

Iniziamo dall'Atalanta, che voi avete affrontato e battuto in Champions. Che pensa della squadra?

"E' normale che stiano faticando in Champions, non hanno esperienza in quella competizione. Posso prendere l'esempio dello Shakthar. Loro sono sempre in Champions, hanno spirito e mentalità da Champions. Nell'ultima contro di loro abbiamo perso punti all'ultimo minuto anche per questo motivo, quando giochi sempre la Champions cresci in mentalità. E' la stessa cosa con i preliminari di Champions. Noi siamo abituati e infatti non perdiamo da 5-6 anni. Già l'Europa League è un altro livello. L'Atalanta è un top team, è terza in Italia e ha il miglior attacco, hanno segnato più della Juve lo scorso anno. Incredibile".

Sembra che sia rimasto folgorato dall'attacco bergamasco. Eppure contro di voi in Champions hanno perso 4-0...

"Ma sono forti. Zapata lo conosco dal 2013, giocava nell'Estudiantes. Un giocatore fantastico, l'ho seguito bene. Poi Ilicic, un giocatore speciale. Un vero top. Papu Gomez, Muriel... insomma un attacco fantastico. Sono convinto che se il prossimo anno torneranno in Champions non avranno gli stessi problemi di oggi. Però vi devo dire una cosa".

Prego.

"L'Under 19 dell'Atalanta è la miglior squadra contro cui abbiamo giocato negli ultimi 5 anni in Youth League. Davvero una grande squadra".

Per il girone cosa prevede?

"Tutto è ancora possibile. Magari vanno avanti loro, magari noi. Ogni squadra dipende anche dal risultato delle altre. Il City è primo, poi può succedere di tutto. Magari Guardiola contro di noi metterà qualche riserva e riusciremo a strappare un pareggio, chissà...".

Dani Olmo e il Milan. Ha parlato con Boban di questa possibilità?

"Ci sono tanti rumors, sul Milan non saprei perché non ho parlato con Boban, ma lui è sulla loro lista come lo era Taison dello Shakthar. Ma nella mia idea, fin tanto che non arrivano offerte concrete, i dirigenti non devono neanche parlare".

A livello tecnico sarebbe pronto per giocare in un club come il Milan?

"Può giocare in ogni club del mondo, non solo in Serie A. Ora è stato pure chiamato con la nazionale maggiore spagnola. Abbiamo provato a convincerlo a giocare per la Croazia, ma è stato impossibile perché si sente spagnolo".

Orsic è un altro ottimo talento della vostra rosa. Strana la sua storia...

"E' in gran forma, lo abbiamo seguito per due anni, lo abbiamo preso dalla Corea del Sud dopo che la trattativa era fallita solo 6 mesi prima, nel gennaio 2018. Sta facendo benissimo, può giocare in top club perché segna e fa tanti assist. Vediamo anche cosa succede con la Croazia, se la nazionale arriverà agli Europei i prezzi saliranno tantissimo. Abbiamo molti giocatori che piacciono".

Su questi due profili possiamo fare delle valutazioni di prezzo?

"Non parliamo di prezzi, aspettiamo di capire qual è l'idea dei club interessati. Contatti con club italiani? Sempre, abbiamo buoni rapporti con tanti".