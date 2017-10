ESCLUSIVA TMW - D. Zenoni: "Atalanta, con la Samp da tripla e con molti gol"

© foto di Federico De Luca

In vista della gara di Marassi fra Sampdoria e Atalanta la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha interpellato Damiano Zenoni doppio ex della sfida.

Damiano, iniziamo dall'Atalanta. Dopo la scorsa fantastica annata in molti avevano dei dubbi sul rendimento della Dea nella nuova stagione.

"Devo ammettere che anche io ero fra questi, ma l'Atalanta rivista in campo è molto simile a quella della passata stagione. L'annata però sarà dura perché l'impegno in Europa League complicherà molto la stagione".

Il 2-2 contro la Juventus ha dato un messaggio chiaro

"Se ne avevano bisogno quel risultato è stato sicuramente un input positivo di grande livello. E' stato un incentivo a continuare a far bene sia in Italia che in Europa dove, visti i risultati contro Everton e Lione, hanno una grande opportunità di passare il turno".

Il prossimo turno vedrà i nerazzurri andare a far visita ad un'altra sua ex squadra: la Sampdoria.

"Le gare dell'Atalanta sono aperte ad ogni tipo di risultato perché ha la grande dote di poter vincere su ogni campo. A Genova proveranno sicuramente a fare risultato. Volendo fare un pronostico dico che mi aspetto molti gol".