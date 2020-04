esclusiva Da Colao al futuro del calcio e Nainggolan: il dg del Cagliari: "E' cambiato tutto"

La telefonata con Mario Passetti, direttore generale del Cagliari Calcio, inizia dal futuro. E l'auspicio è che arrivi presto, il prima possibile, perché vorrebbe dire aver visto la luce oltre la collina. Parte da Vittorio Colao, la guida della fase 2 del nostro paese, quella della convivenza con il virus. "Ho lavorato in Vodafone con Vittorio Colao, è una professionalità che il mondo ci invidia: lui era CEO a livello globale, io ero tra i responsabili marketing Italia. Questo deve tranquillizzarci". Risponde a Tuttomercatoweb.com da Cagliari, in questa nuova e blindata quotidianità. "E' un manager di caratura internazionale. Un uomo che ha costruito la Vodafone che oggi conosciamo, un'azienda che ha modernizzato nell'offerta, nella comunicazione. Ha capito prima di tutti il ruolo che dati e telefonia avrebbero svolto nella vita di tutti i giorni. E' un'eccellenza italiana, sono contento e orgoglioso che abbia messo a disposizione la sua professionalità per gestire la task force più complicata della sua vita".

E' cambiata quella di tutti, di vita. Anche la sua, anche la vostra, da dirigenti d'azienda calcistica.

"Sono cambiato due cose: l'agenda, dal lavoro di quotidianità, è diventata gestione dell'emergenza. E anche gestione interna, visto che abbiamo dovuto prendere scelte dolorose sui nostri dipendenti".

Perché si è fermato il calcio e con lui molti settori.

"Dal 1 marzo abbiamo dovuto interrompere le attività. Dal 9 marzo si è interrotto tutto, il Cagliari si è come fermato in ogni suo settore. Di fatto la cassa integrazione è stata attivata per tutelare la società. E' uno strumento doloroso ma abbiamo tutelato il club per i mesi che verranno. E non posso far altro che ringraziare tutti i nostri dipendenti, col cuore".

E nei rapporti con la Lega?

"Sono aumentate le interlocuzioni con Lega e istituzioni per affrontare l'emergenza in modo comune. Ed è cambiata la modalità".

Ci siamo scoperti moderni.

"Con alcuni disagi ma si è scoperta un'efficacia delle videocall e dei metodi di comunicazione che potranno essere utili anche un domani. la Lega sta facendo un lavoro encomiabile in queste settimane per aggiornarci e per lavorare uniti.".

Prima parlavamo di cassa integrazione. L'istituto, per questioni economiche, non può esser attivato anche per i calciatori di A.

"Al netto di nozioni giuslavoristiche, il rapporto dei calciatori è diverso. Coi calciatori si tratta di fare un accordo e su questo la Lega di Serie A ha dato un messaggio unitario in un momento difficile, basato su un principio chiaro: laddove le prestazioni non siano eseguite non c’è il diritto alla corresponsione del relativo emolumento. Ogni società lavorerà come può e crede ma il principio per cui ognuno debba fare la propria parte non è messo in discussione da nessuno e questo è molto importante. Mi auguro si passi presto dalle parole ai fatti e si trovi subito un accordo di buon senso, anche per rispetto di chi ha già iniziato a subire gli effetti di questa crisi".

Il calcio in crisi è la piramide della Serie A ma il suo effetto ricadrà, con maggior impatto, sulla C e ancor più sui dilettanti.

"Uno dei motivi per cui si cercherà di capire se la A potrà essere conclusa è anche questo: l'impatto della massima serie sul sistema calcio è rilevante. C'è bisogno di capire fino in fondo se ci sarà la possibilità di terminare il campionato e così a cascata ne beneficeranno in qualche misura tutti".

Il messaggio che fatica a passare è: il calcio rappresenta un indotto da 4,8 miliardi. E con lui vivono decine di migliaia di famiglie. I calciatori e i dirigenti di A sono solo la punta dell'iceberg.

"Il punto è questo. Il messaggio è questo: il calcio è una delle industrie di questo paese. Produce più di 1 miliardo tra contributi fiscali e previdenziali e produce l’1% del pil del Paese. Non può non essere considerato un settore da analizzare con attenzione".

Nelle vostre richieste allo Stato, peraltro, non c'erano soldi ma norme.

"C'è una richiesta di progettualità al Governo: io parlo da dirigente sportivo, da uomo che vive all'interno al sistema, di un sistema che dà valore al sistema paese. Così va studiato: troppo spesso nelle analisi viene banalizzato, serve considerare il sistema nel suo complesso".

E con lui viene banalizzato anche il ruolo di imprenditori che investono e creano lavoro.

"Parlando solo della Serie A, ci sono venti club con storie e competenze diverse. Ci sono imprenditori internazionali e locali: e tanti di loro possono portare un valore aggiunto, servono strumenti di progettualità e non soldi. Serve modificare la Legge sugli Stadi, premiare chi vorrà investire sulle strutture oggi. Serve modificare la Legge Melandri, che non risponde più ai canoni attuali. Serve una distribuzione sì meritocratica ma più equa: basti vedere quella in Inghilterra e la nostra. Però prendiamo quel che accade oggi per trovare nuovi equilibri".

Gli sponsor rischiano di fuggire.

"Serve incoraggiare gli sponsor a restare nel calcio, dando loro sgravi fiscali. E per chi lavora in modo virtuoso con gli sponsor, per non trovarsi a dipendere solo dagli introiti dei diritti tv, non perdere il loro supporto è una questione fondamentale”.

La Lega di A lavora di comune accordo, o quasi. Vien da gridare 'al miracolo'.

"Da qualche settimana è forte il principio di unità d'intenti. E' più spiccato. Poi è evidente che permangano punti di vista e posizioni, come è normale e sano che sia”.

A proposito di progettualità e di investimenti: siete nel bel mezzo del progetto stadio.

"Il nostro progetto stadio è avviato. Eravamo all'inizio della progettazione definitiva: con Regione e Comune stavamo ragionando sull'opportunità di non realizzare aree destinate a spazi commerciali ma ad altri scopi. Dato che noi avremo una concessione di 50 anni, ma non la proprietà dello stadio (c’è una grande differenza), il motivo di realizzare gli spazi commerciali era solamente quello di trovare i fondi per costruire lo stadio stesso. Se questo introito fosse coperto dalla pubblica amministrazione si potrebbe realizzare in quelle aree qualcosa di più utile alla comunità cosi da non danneggiare il tessuto commerciale locale già ampiamente colpito da questa drammatica crisi. Adesso il pensiero diventerà una certezza: speriamo di reperire i fondi per costruire, è un progetto al quale lavoriamo da cinque anni".

Anche perché tutto è destinato a cambiare.

"Quel che accade oggi porterà a un cambiamento drastico sugli equilibri fragili del calcio. Serviranno di nuovi: è difficile pensare che i ricavi da ticketing siano equiparabili a due mesi fa. Torneranno ma quando potremo assistere a una partita tutti assieme?"

Che mercato si aspetta?

"Sarà un mercato anche con colpi, sarà inevitabile, ma la rotazione dei giocatori sarà più bassa. I valori in gioco saranno minori, ci saranno più scambi. Stiamo già pensando anche a questo: fortunatamente abbiamo diversi giocatori interessanti anche in prestito come Vicario, Despodov. Vedremo cosa accadrà coi riscatti di Deiola e Romagna, così come valuteremo Caligara e Ceter che in B hanno dato risposte positive. E' evidente che dovremo valorizzare questi prestiti con attenzione".

Futuro vuol dire giovani, la vostra Primavera stava facendo mirabilie.

"Abbiamo un gruppo in Primavera valido, che stava facendo miracoli. Avere Conti e Agostini nello staff è un valore aggiunto, Canzi in panchina ha fatto grandi cose cosi come il responsabile Carta su tutto il settore giovanile. Da Gagliano a Marigosu fino a Ladinetti, Ciocci, Carboni e Boccia hanno dimostrato di essere giocatori importanti. Il bacino è importante".

In soldoni, giusto per tornare al nodo della questione: c'è da aspettarsi meno contante.

"Credo che sarà molto guidato dagli scambi. E' un sistema, devi interfacciarti con gli altri. Il sistema a questo porterà. Poi noi, come sempre fatto, ci basiamo su esigenze tecniche piuttosto che su budget aleatori".

E dove interverrete?

"Capiremo intanto se sarà necessario intervenire in difesa, poi le forme con cui lo faremo dipenderà anche dalle situazioni che si creeranno".

E poi c'è Radja Nainggolan.

"E' tutto difficile. E' dura tenere un top come Nainggolan. Dopo questa crisi lo è ancora di più, c'è poco da nascondersi. Poi nella volontà delle parti, se ci fossero i presupposti si lavorerà per restare insieme. Ma come puoi dirlo oggi?".