esclusiva Dai trasporti aeroportuali al calcio, Petroni: “Tutte le conseguenze del Covid-19”

vedi letture

Momento delicato per il Paese. Per il calcio italiano, ma anche per chi ha altri interessi che inevitabilmente si intrecciano con il mondo del pallone che in tanti casi non può essere fonte primaria. Il Coronavirus ha bloccato le partite di calcio, fermato gli incassi dal botteghino, se non si ripartisse potrebbe anche bloccare i proventi dai diritti tv futuri (i club hanno incassato in anticipo la rata di aprile) e nel caso di Fabio Petroni, rappresentante di Alivision anche i trasporti aeroportuali. Un danno non da poco che va inevitabilmente a coinvolgere il mondo del calcio, per chi oggi rappresenta la società di trasporti che detiene le quote del Trapani Calcio. Petroni ha affrontato l’argomento con TuttoMercatoWeb.

Petroni, Paese bloccato e nessuno viaggia. Inevitabile non risentirne per chi si occupa di trasporti.

“Il nostro e un trasporto specifico, ci occupiamo di transfer aeroportuali e indubbiamente, oggi, i trasporti sono bloccati. Ma siamo fiduciosi che ci sarà una ripresa di questo mercato specifico. Chiaro, non si potrà più continuare a svolgere il servizio ma regioni e comuni si stanno adoperando”.

Cosa cambierà?

“Siederà una persona ogni tre posti. Un pullman da sessanta persone, ne trasporterà venti”.

Meno persone sui pullman Terravision, meno guadagni. Come la gestirà?

“La traslazione di costi non dovrebbe gravare soltanto sulle aziende ma anche sulla collettività”.

Praticamente voi, come altre aziende dello stesso settore, probabilmente aumenterete il costo dei biglietti...

“Si troverà una mediazione. Una parte a carico dell’azienda e un’altra dell’utente. Altrimenti non ci sarebbero le condizioni per sostenere i costi. Si entra in una fase nuova”.

Meno incassi per Alivision, meno risorse da investire nel calcio?

“Sono pienamente d’accordo con quanto sostenuto dal presidente dell’Entella. Dobbiamo abituarci a società calcistiche che stanno in piedi con le loro forze. Dovremo fare un bagno di umiltà. Così, forse, avremo un calcio più snello ma probabilmente più sano. Sicuramente il modo di fare calcio cambierà. Benché ci sia un contributo dai diritti televisivi dovremo stringere i costi. Il Trapani è una delle società più virtuose, tra quelle che ha speso meno. E inevitabilmente bisognerà ridurre i costi”.

Riduzione stipendi ai calciatori: lei come la vede?

“Se non si tornerà a giocare spetterà società regolarsi per marzo, aprile, maggio e giugno. In assenza della prestazione non c’è obbligo di pagamento. Ma si troverà, di concerto con la squadra, eventualmente, una soluzione”.

A proposito di stipendi. Il Trapani ha pagato i dipendenti?

“Abbiamo risolto la situazione. Anche i nostri ricavi hanno risentito del Coronavirus: alcuni sponsor hanno difficoltà. Siamo stati un po’ penalizzati”

Sul campo, che stagione è stata? Con Castori le cose sono andate meglio.

“Il Trapani è partito con un forte handicap rispetto a tutti: quando gli altri erano pronti per partire per il ritiro noi stavamo progettando l’iscrizione con tante situazioni lasciate della gestione precedente a cui dover fare fronte: stipendi non pagati da mesi e tante altre cose. Siamo partiti per il ritiro in Trentino con nove calciatori e alcuni ragazzi della Primavera. Poi alcune scelte sono state ben fatte e altre meno. Ho un’ottima opinione del lavoro svolto da Baldini, che però ha pagato l’inesperienza. Con Castori e il mercato fatto a gennaio il Trapani ha ottenuto risultati brillanti, con il solo girone di ritorno saremmo dodicesimi. Senza sfortunati autogol e qualche svista avremmo meritato qualche punto in più. Sono ottimista per il futuro. Siamo stati interrotti in una fase positiva, peccato”.

Ritiri blindati e accorgimenti vari. Vada per la Serie A, ma in B diventa complicato. Voi sareste pronti?

“Oggi risponderei di no... Quattro dei nostri calciatori avevano problemi familiari , sono partiti e li abbiamo richiamati dall’estero. Oggi non siamo in grado di far fronte alle prescrizioni, ad esempio noi non abbiamo il centro sportivo. Ci siamo iscritti ad un campionato che prevedeva un determinato percorso ben definito che oggi è stravolto. Comunque, come dimostra l’atteggiamento di assoluta disponibilità e collaborazione in Lega del Dottor Mangiarano, ci porremo in modo costruttivo. Ma non ci chiedano l’impossibile”.

Le squadre del Nord al Sud per riprendere il campionato. È la soluzione giusta?

“È una fase in cui si deve pensare all’interesse generale. E avrei un’obiezione più profonda: far giocare le squadre al Sud sarebbe un’ulteriore ghettizzazione. C’è stata una forma di discriminazione nei confronti della Lombardia quasi a capovolgere la situazione e il loro senso di superiorità verso il Sud. Ma chi viene dal Nord non può certo essere considerato un untore. Nelle difficoltà dobbiamo essere uniti. E credo che sarebbe un errore costringere le squadre del Nord a giocare al Sud”.

Come cambieranno vita ed economia dalla Fase 2 in poi?

“Se come dice giustamente Draghi non immettiamo liquidità e non prestiamo attenzione alle aziende andiamo a fondo. Guardiamo l’aspetto positivo di questa situazione: con le persone chiuse in casa l’ambiente ha ripreso a vivere. Non si potrà continuare a produrre con le stesse emissioni e le modalità non dovranno essere inquinanti come adesso. Vale per tutto il mondo. Non possiamo continuare così. Rimoduliamo il nostro modo di vivere e produrre. Il calcio deve fare da elemento trainante. Noi, ad esempio, rimoduleremo lo stadio e lo adatteremo alle condizioni di ecosostenibilità. Inoltre ogni calciatore avrà la propria borraccia, basta bottiglie di plastica. E Terravision dal 2021 non comprerà poi pullman che non siano elettrici. L’auspicio è di avere, entro il 2026, una flotta esclusivamente elettrica”.

Parla di stadio e di programmi futuri. Dunque Alivision non molla. Anzi, raddoppia, per il Trapani.

“Nessuna intenzione di mollare, anzi. Abbiamo intenzione di coinvolgere sempre di più la realtà siciliana all’interno del Trapani. Abbiamo come presidente uno dei principali esponenti del mondo aziendale, poi un editore di peso nel Consiglio d’Amministrazione e nell’area sportiva un professionista apprezzato come l’Avvocato Paolo Giuliano. Il Trapani è una realtà fondata su Allivision ma anche su forze siciliane. Non ci svincoliamo dal Trapani, ma anzi vogliamo rafforzare la realtà”.