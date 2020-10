ESCLUSIVA TMW - Dal calcio al rap cristiano, Jackson Martinez: "Sfiorai il Milan, ora canto per Dio"

esclusiva Dal calcio al rap cristiano, Jackson Martinez: "Sfiorai il Milan, ora canto per Dio"

Da goleador a cantante rap cristiano. Dalla maglia del Milan sfiorata a suon di reti alla vocazione arrivata dall'alto dei cieli. Dai microfoni delle tv per le interviste post-partita a quelli per cantare la parola di Dio. Jackson Martinez, pochi giorni fa, ha lanciato il suo nuovo singolo "Escucha" e lo ha presentato, in esclusiva, proprio a TuttoMercatoWeb.com. Questa una prima anticipazione dell'intervista al centravanti colombiano classe '86, molto vicino in passato a vestire anche la maglia del Milan: "Faccio musica per Dio. I miei testi sono pensati proprio per ringraziarlo e glorificarlo", esordisce l'ex tra le altre di Porto, Atletico Madrid, Guangzhou Evergrande e Portimonense che oggi è svincolato e aspetta una nuova chiamata per ripartire.

Dopo l'album "No Temeré" del 2018, pochi giorni fa è arrivato il lancio ufficiale del suo nuovo singolo religioso: "Escucha".

"Esatto, la mia ultima canzone si chiama 'Escucha', ossia ascolta, proprio perché voglio invitare la gente ad ascoltare la parola di Dio. Il messaggio che intendo mandare, e che questa pandemia sta mandando a tutti noi, è che non valorizziamo abbastanza gli aspetti semplici e genuini della vita. Col Coronavirus ci siamo accorti all'improvviso che sono indispensabili molte meno cose di quelle che pensavamo ci servissero solo fino a un anno fa".

Dal canto al calcio: quanto fu vicino al Milan nell'estate 2015?

"Ve lo posso confermare: nell'estate 2015 sono stato molto, molto vicino al Milan e al trasferimento in Serie A. Venivo da tre stagioni ad alti livelli nel Porto, con cui avevo segnato quasi 100 gol, vinto tre titoli come capocannoniere della Primeira Liga e conquistato insieme ai miei compagni un campionato e due Supercoppe di Portogallo... Alla fine, anziché i rossoneri, l'ha spuntata però l'Atletico Madrid".

