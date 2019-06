ESCLUSIVA TMW - Dal Canto: "Sarri arriva alla Juve nel suo momento migliore"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Dal Canto, reduce da un'ottima stagione alla guida dell'Arezzo, ha parlato del suo futuro e anche dei principali temi della serie A. "Credo di aver svolto il lavoro che dovevo svolgere, l'annata è andata ben oltre le previsioni", ha detto a TMW proprio ad arezzo dove è stato premiato al Timone d'oro con un premio speciale. "Abbiamo accelerato il nostro percorso. La mia richiesta di fine rapporto con gli amaranto nasce da questo: credo di aver spremuto tutto quello che c'era da spremere dai giocatori e da me stesso. So di aver firmato un contratto biennale senza che mi abbiano puntato la pistola: la decisione verrà presa dal club"

Da ex juventino che pensa dell'arrivo di Sarri?

"La Juve ha preso un grande allenatore che arriva in bianconero nel suo momento migliore. Entrerà in una squadra con una mentalità unica in Italia, farà bene"

L'Inter sarà l'anti-Juve?

"Potrebbe succedere. Conte è un grande ma dipende anche da quanta fame ha ancora la Juve"

E il Napoli?

"E' reduce da una grande stagione. La Juve quest'anno ha superato ogni previsione e non ha avuto concorrenza. Ripeto, rispetto a tutte le considerazioni vedrei soprattutto quanto può mollare la Juve"

Chiesa è a questo punto uno dei migliori talenti europei?

"Sì. Gran talento, esploso definitivamente. E' pronto per una big, ma non so quale sia il suo futuro. Gli auguro il meglio perchè il calcio italiano ha bisogno di giocatori come lui che fanno bene al sistema".

