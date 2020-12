esclusiva Dal Lussemburgo alla Champions contro la Juve, ag. Rodrigues: "Ora sogna l'Italia"

Avversario della Juventus nella fase a gironi di Champions League, potrebbero spalancarsi le porte del mercato italiano per il lussemburghese, con origini portoghesi, Gerson Rodrigues. Attaccante centrale, venticinquenne, a gennaio potrebbe essere uno dei nomi interessanti per più squadre sul panorama della Serie A e non solo. Ahmed Nouma, agente del ragazzo, risponde dal Lussemburgo a Tuttomercatoweb.com. "Il miglior modo per definirlo è uno che ama le sfide. Sempre. Ama fissarsi degli obiettivi, personali e di squadra. Non ha mai avuto paura di giocare in grandi squadre come fa ora in Ucraina con la Dinamo Kiev".

Un'escalation rapida.

"Ha lasciato il Lussemburgo solo tre anni fa, quando giocava qui. In poco tempo gioca alla Dinamo Kiev e questo riflette il suo carattere".

E' un'icona della Nazionale del Lussemburgo.

"Nella sua posizione, senza ombra di dubbio, è il migliore e anche tra i migliori anche nella Nazionale. Ci sono giocatori di qualità anche in altri ruoli, sta crescendo come Nazionale per fortuna anche coi ragazzi, però Gerson è senza dubbio un leader per tutti".

Adesso il futuro. Magari già a gennaio, magari in Italia.

"Ieri ero con lui, abbiamo parlato del futuro, dei prossimi passi da fare. Abbiamo parlato dei campionati dove vorrebbe giocare, l'Italia sarebbe una destinazione perfetta per lui. Capisce l'italiano, ama la cultura, la nazione, il modo in cui si gioca, potrebbe adattarsi presto. Lì il nostro partner è Claudio Vigorelli e lavoreremo insieme per valutare le opportunità".

Intanto l'ha sfiorata in Champions, l'Italia, con la doppia sfida alla Juventus

"E' stato qualcosa di nuovo per lui. Chiaro, con la Nazionale ha già giocato contro grandi squadre ma giocare in Champions è stato bello. E' stata la prima volta contro una squadra italiana e sfidare la Juventus ha sempre un sapore speciale. Certo, sarebbe stato bello per la Dinamo fare altri risultati, ma era già importante andare in Europa League. Il club lo scorso anno è stato eliminato dal Bruges, quindi è una rivincita per loro".

E' anche agente di Tim Hall del Gil Vicente, in estate vicino all'Italia.

"Siamo stati vicini a tre società in estate, è vero. Siamo stati a un passo, poi siamo andati in Portogallo ma le cose non sono andate come sperato e allora potrebbe trasferirsi presto in Italia".

Chiudiamo con Olivier Thill, fratello di Vincent, stellina della Nazionale. Ora è senza contratto

"Stava giocando in Russia, all'Ufa, abbiamo interrotto il contratto e stiamo valutando possibilità per il futuro. Anche lui potrebbe essere un'occasione per l'Italia...".