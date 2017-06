ESCLUSIVA TMW - Dalbert e il Nizza, siamo al punto di rottura: ora tocca all'Inter

© foto di Federico De Luca

L’Inter e Dalbert. Una storia che parte da lontano e che vede i nerazzurri protagonisti sul rettilineo finale, con tanto di guerra di nervi in atto. L’attesa, del resto, da tempo non coinvolge più il giocatore: il brasiliano ha trovato l’accordo con Piero Ausilio ed il club milanese per proseguire in Italia la sua carriera ed è convinto di non avere più nulla da condividere con il club nizzardo. L’ingaggio proposto dai nerazzurri e soprattutto il progetto tecnico che lo vedrebbe protagonista è lo stimolo che ha spinto il giocatore a non prendere più in considerazione nessuna altra destinazione nonostante le proposte arrivino a getto continuo per uno dei migliori interpreti del ruolo proposto dal calcio continentale. Dalbert ha un ingaggio molto basso in Francia, ed è convinto di avere ripagato ampiamente la fiducia del club con le prestazioni che hanno contribuito alla fantastica stagione dell’anno passato in Ligue 1. Il giocatore ha reso note le sue volo età in maniera esplicita al presidente, al direttore sportivo ed all’allenatore del Nizza e non sembra avere la minima intenzione di cedere alle lusinghe del suo club di appartenenza che pure lo vorrebbe blindare almeno per un’altra stagione. Inevitabile che l’Inter debba alzare la posta delle offerte sin qui proposte, specie in considerazione del fatto che la clausola rescissoria del giocatore tocca i 30 milioni di euro ed i nerazzurri sono arrivati a poco meno di un terzo. Ma la prima fase del mercato, quella della corsa al risparmio ed alla plusvalenza, ormai è un ricordo. L’Inter vuole Dalbert con tutti i suoi effettivi (Ausilio che ha iniziato e impostato l’operazione, Sabatini e Spalletti) e Dalbert vuole fortissimamente l’Inter, quasi al punto da giungere al punto di rottura con il Nizza, e senza la minima intenzione di ponderare ripensamenti. Siamo alla fase decisiva, i nerazzurri sono chiamati all’offensiva anche dal punto di vista economico.