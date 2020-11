esclusiva Dalla Francia, Pacini: "Thuven-Milan, occasione a costo zero"

vedi letture

Florian Thauvin è un obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri ci hanno già provato in estate ma potrebbe essere un affare per la prossima stagione quando il francese andrà in scadenza di contratto (giugno 2021). La redazione di TuttoMercatoWeb.com ne ha parlato con il giornalista Guillaume Maillard-Pacini di “Eurosport France”, per un focus sulle caratteristiche tecniche e la possibilità dello sbarco in rossonero: “E’ un giocatore tutto sinistro, che punta e dribbla e ha un bel tiro da fuori, nel 4231 del Milan andrebbe molto bene. Bisogna dire che dal suo infortunio nella passata stagione, dov’è rimasto fuori per tutto l’anno, non è più tornato il giocatore di prima, forse non è ancora al 100%. Ha tante qualità Thauven ma così come tutto il Marsiglia di ora è crollato. Attorno a lui c’è il vuoto, in Champions hanno fatto zero punti, 13 sconfitte di seguito. Viene considerato come un leader ma sta subendo tante critiche per come sta andando la squadra. Gioca a destra e spesso tenta il tiro a giro col sinistro, come faceva Suso quando era in rossonero. Dopo l’infortunio non abbiamo più visto lo stesso Thauvin”.



Sarebbe un buon investimento per il Milan?

“Ha grandi doti tecniche, ma quando giochi nel Milan devi fare il salto di qualità. Sicuramente a costo zero è un’occasione interessante, Maldini ha ragione ad osservarlo, ma il Thauvin di adesso non è più quello di prima, al Marsiglia c’è qualcosa che non va. E’ un profilo interessante ed essendo a fine contratto va monitorato, ma deve tornare il giocatore di prima”.