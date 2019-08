ESCLUSIVA TMW - Danilo, l'ex allenatore: "Juve, colpo top. È meglio di Cancelo"

In casa Juventus è il grande giorno di Danilo Luiz da Silva, più semplicemente Danilo. Sarà lui il nuovo laterale destro di Sarri dopo lo scambio che ha portato Joao Cancelo al Manchester City. Classe '91, il brasiliano in questi ultimi quattro anni ha vinto tutto o quasi con le maglie di Citizens e Real Madrid, ma la sua consacrazione nel calcio europeo era già arrivata nel Porto dal 2012 al 2015. Così, per presentarlo al meglio ai suoi nuovi tifosi, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva proprio chi lo ha valorizzato, rendendolo in poco tempo un autentico punto di forza dei Dragoes campioni di Portogallo sia nel 2012 che nel 2013: Rui Quinta, allora vice di mister Vitor Pereira e oggi allenatore del Lourosa.

Rui Quinta, se le dico Danilo lei cosa mi risponde?

"Una persona straordinaria e un giocatore eccellente. Danilo ha grandi ambizioni, una mentalità da campione e tanta, tantissima qualità nei piedi. Altrimenti non sarebbe certo riuscito a vincere in tutte le squadre in cui è stato durante la sua lunga carriera: Santos, Porto, Real Madrid e Manchester City, ha sempre trionfato".

Arrivato al Porto nel dicembre 2011, Danilo in poco tempo è diventato d'altronde il padrone assoluto della vostra fascia destra.

"Come non esserlo? Danilo è preciso nei passaggi, corti e lunghi, ha tempi di inserimento perfetti ed è anche un buon finalizzatore quando arriva vicino all'area di rigore avversaria. Definisce bene le giocate e ha una inarrestabile forza fisica. Ho solo bei ricordi di lui, insieme abbiamo vinto due campionati e una Supercoppa portoghese".

Dallo scambio Danilo (più soldi) per Cancelo, secondo lei la Juventus esce rinforzata o indebolita?

"Cancelo è un calciatore fantastico, molto offensivo, ma a mio giudizio la Juventus con Danilo fa un ulteriore passo avanti a livello difensivo. Danilo è infatti un laterale a tutta fascia che torna sempre a dare una mano ai compagni, è attento e disciplinato in fase di non possesso, oltre a essere chiaramente devastante quando la sua squadra avanza. Per questo dico che grazie a lui Sarri avrà una maggiore consistenza difensiva rispetto a prima".

A destra dunque Danilo, mentre a sinistra c'è l'altro brasiliano Alex Sandro: esattamente i due imprendibili laterali del suo Porto.

"È una bella coincidenza. Anche Alex ha grande qualità, è un giocatore da top club che sa scrivere calcio ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Al Porto faceva cose straordinarie e sono convinto che quest'anno possa esaltarsi proprio al fianco del suo amico Danilo. La Juve fa bene a puntare su di loro: sono due esterni di primo livello, forti fisicamente, validi tecnicamente e capaci di attaccare o difendere con gli stessi risultati".

Ci sembra di capire che in Portogallo la Juventus abbia ora un tifoso in più.

"Assolutamente sì. Spero che la Juventus quest'anno vinca non solo il campionato, ma anche la Champions League. Ha sicuramente le carte in regola per farlo".

E qual è invece l'obiettivo di Rui Quinta in questa stagione ormai alle porte?

"Ora sto allenando il Lourosa, in terza serie portoghese. Semplice: vogliamo vincere il campionato e salire in Segunda Liga, ci crediamo al 100%".