ESCLUSIVA TMW - Daprelà è svincolato: firmata la rescissione col Chievo

Fabio Daprelà, terzino svizzero classe '91, è un calciatore svincolato. Questa mattina il giocatore reduce dall'esperienza al Bari ha rescisso il contratto col Chievo Verona che era valido per due ulteriori stagioni.

Daprelà, adesso, dovrà trovarsi una sistemazione: arrivati già un paio di sondaggi da club di Serie B, ma per il suo futuro potrebbe rappresentare una soluzione il Brescia, club in cui ha già militato dal 2010 al 2013.