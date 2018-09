ESCLUSIVA TMW - Darko Lazovic: "Stella Rossa, hai già fatto un capolavoro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Si, sono tifoso. Anche se sono andato via da lì resta la squadra del mio cuore". Darko Lazovic, laterale a tutta fascia del Genoa, è in Italia da quasi quattro anni. E' ormai pienamente ambientato nella realtà genovese, uno dei punti di forza di Davide Ballardini. Ma le origini, e il tifo, sono altra cosa. E non passano mai in secondo piano. "Li seguo sempre - ha detto a TMW -, stanno facendo cose straordinarie perché arrivare in Champions League non era facile, hanno passato molti turni".

La loro avventura in questa Champions è iniziata l'11 luglio, dal primo turno preliminare.

"Questa nuova formula della Champions League privilegia le squadre delle principali leghe. E la Stella Rossa ha fatto un capolavoro superando ben quattro turni prima di approdare a questa fase a gironi".

E adesso il girone della morte: Stella Rossa contro Napoli, Liverpool e PSG.

"Si, sono nel girone più duro della Champions League. La Stella Rossa dovrà puntare sulla forza del gruppo: non ci sono i campioni del Napoli, ma anche a Belgrado c'è un allenatore molto bravo come Vladan Milojević. Negli ultimi due anni hanno fatto le cose per bene, lo abbiamo visto anche nell'ultima Europa League: in quella occasione hanno superato la fase a gironi, spingendosi fino ai 16esimi (poi persi contro il CSKA Mosca, ndr). Adesso è molto più difficile, ma giocare al Marakana non sarà semplice per nessuno".

Discorso diverso rispetto alle ultime apparizioni in Champions League: 26 anni fa la Stella Rossa arrivò a un passo dalla finale, 27 anni fa vinse sia la Coppa dei Campioni che la Coppa Intercontinentale.

"Adesso il calcio è molto diverso rispetto a quello dei primi anni '90. Quella è una squadra leggendaria, che ha fatto la storia del calcio serbo e non a caso quei calciatori anche negli anni successivi si sono poi confermati come grandi campioni. Lo scenario rispetto a 30 anni fa è cambiato in virtù di tutto quello che è accaduto. E anche il calcio è diventato più business".

Che Marakana ti aspetti?

"Ci sarà un ambiente molto bello. Tutti i biglietti sono stati venduti in tre ore, segnale significativo".

Ti aspetti un ambiente favorevole anche per i tifosi del Napoli?

"Mi aspetto un tifo molto caldo coi tifosi della Stella Rossa che supporteranno la squadra".

Credo a Genova si parli ancora di Ivan Bogdanov, l'ultras serbo che nel 2010 terrorizzò il Ferraris. C'è il rischio che quell'ambiente possa riproporsi?

"Non posso rispondere io, e non mi va di parlare troppo di tifosi. Dico quello che ho vissuto: i tifosi della Stella Rossa con me sono sempre stati molto affettuosi e si sono sempre comportati bene".

Allora parliamo dei calciatori.

"Sono tutti buoni giocatori, non ci sono fenomeni. Krsticic per il secondo anno consecutivo sta facendo molto bene. Boakye conosce molto bene la squadra ed è tornato dopo soli sei mesi. Peccato per l'addio di Radonjic, passato all'Olympique Marsiglia, ma forse anche grazie a quella cessione il club ha potuto riportate a Belgrado Boakye. E ingaggiare sia Marin che Causic".

Il calcio serbo ha sfornato tanti ottimi talenti negli ultimi anni, eppure il campionato fatica.

"I club serbi appena arriva una buona offerta devono vendere. La Stella Rossa ha venduto un po' meno negli ultimi anni e non a caso proprio quest'anno torna in Champions League".

Ti piacerebbe tornare a giocare nella Stella Rossa?

"Perché no? Ma adesso sto bene a Genova e non sono abituato a fare progetti troppo a lungo termine".

Allora parliamo della tua attualità, di quel Genoa che quest'anno può diventare una vera e propria rivelazione.

"Io guardo al futuro sempre in modo positivo. Siamo partiti bene in Coppa Italia e alla prima abbiamo battuto l'Empoli. Peccato per il black-out col Genoa, ma quell'inizio coi neroverdi ci ha insegnato tanto".

Sondaggio TMW: a sorpresa, per i nostri utenti, Piatek sarà il capocannoniere del torneo. Per te è possibile? Con un Piatek così la qualificazione in Europa League è possibile?

"Non lo so, non bisogna fare questi ragionamenti adesso. Dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare troppo avanti. Piatek è un grandissimo calciatore e sta dimostrando di sapere essere letale nell'area avversaria. Ma dobbiamo aiutarlo anche noi a realizzare quanti più gol è possibile".

E Lazovic cosa si aspetta per questa stagione?

"Io voglio sempre farmi trovare pronto. Voglio mettere in difficoltà il mister in ogni occasione allenandomi sempre al meglio".