esclusiva David Silva-Lazio, il padre: "La Serie A gli piace, sarebbe bello se giocasse a Roma"

"A David la Serie A piace molto, io sarei felice se si trasferisse alla Lazio, ma ovviamente è una decisione sua". Fernando Jimenez, padre del campione spagnolo in scadenza di contratto col Manchester City, ha concesso qualche battuta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com sul futuro del grande obiettivo di mercato dei biancocelesti : David Silva.

Signor Jimenez, la Lazio è davvero una possibilità per David?

"Diciamo che il campionato italiano gli è sempre piaciuto molto e anche a me, personalmente, piacerebbe se si trasferisse in Italia e nella capitale. La Serie A è una delle leghe con più storia, qualità e blasone".

Non solo la Serie A, alla Lazio avrebbe anche l'opportunità di continuare a giocare la Champions League.

"Senz'altro, David può essere protagonista ancora tanti anni ad alti livelli nel calcio europeo e alla Lazio, in particolare, troverebbe anche un altro spagnolo come Luis Alberto. Ma, ovviamente, questa è una decisione che spetta solamente a lui".

Ne avete parlato in queste ore?

"Certo, ma ripeto che la scelta è solo sua adesso. Parliamo di una scelta professionale e di vita, sulla quale David sta riflettendo. Sono arrivate diverse proposte per il futuro e mio figlio saprà sicuramente scegliere quella a lui più congeniale".

Intanto stasera c'è però Manchester City-Real Madrid.

"La sua testa ora è concentrata solamente su questo big match e sulle possibili final 8 di Lisbona, vincere la Champions col City sarebbe la ciliegina sulla torta"