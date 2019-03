Fonte: dal nostro inviato a Udine Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

Gianni De Biasi, ex ct anche dell'Albania, ha parlato a pochi minuti dalla gara dell'Italia contro la Finlandia: "L'Italia la vedo all'inizio di un nuovo percorso con la possibilità di schierare nuovi giovani perché il campionato italiano sta dando risposte a Mancini. Il ct sta sfruttando la nuova linfa del campionato italiano e non c'è partita migliore di quella contro la Finlandia per provare dei ragazzi che in futuro potranno dare soddisfazioni a noi italiani. Albania? Dispiace che Panucci abbia finito questa esperienza ma di più non so. Mi dispiace perché io resto tifoso dell'Albania. Per gli azzurri c'è la possibilità di mettersi in mostra contro un avversario che concede qualcosa. Una partita idonea per testare la formazione dell'Italia. C'è da capire quanto questa Finlandia abbia già collaudato i meccanismi e quanto sia pronta per affrontare un'Italia che vuole partire con il piede giusto. Mio futuro? Ho detto no a Venezia e Frosinone. Ormai punto alla prossima stagione che sia club o nazionale. E' stato chiamato dall'Udinese? No".