ESCLUSIVA TMW - De Carolis (Corsera): "Spalletti aveva annunciato rientro Icardi"

Guido De Carolis, giornalista de Il Corriere della Sera ha parlato del reintegro di Mauro Icardi nei convocati dell'Inter."Non sono sorpreso, Spalletti lo aveva annunciato. La punizione era per una giornata, magari essere titolare può sorprendere. Visto che Keita davanti non si trova a suo agio, è normale che Icardi parta titolare. Forse giocherà novanta minuti. Se lui sta nel gruppo è più importante di Messi e Ronaldo, poi è chiaro che non sia né Messi né Ronaldo, ma ogni anno all'Inter ha fatto 18-20, non puoi prescindere da uno così".

Sul comunicato della Curva Nord. "Credo che non ci sia mai stato troppo feeling con Icardi, anche per quel che è successo in passato. Per il bene di tutti penso che la situazione vada recuperata. A fine stagione si faranno valutazioni e scelte differenti, le strade del club e di Icardi si divideranno, ma per il buonsenso sarebbe opportuno che questa situazione si ricucisse. Serve maturità".