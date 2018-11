ESCLUSIVA TMW - De Divitiis: "Todibo da big in due anni. Piatek, boom inatteso"

"Jean-Clair Todibo ha bisogno di un paio di anni di apprendistato". Marco De Divitiis, ex coordinatore dell'area scouting dell'Ascoli, presenta così il difensore francese, classe 1999, inseguito - tra le altre - anche da Napoli e Juventus. "L'ho seguito sia nell'under 19 che nella squadra B, che gioca in terza divisione. Occupava il ruolo di mediano davanti alla difesa in un 4-2-3-1, da incontrista, mentre ora fa il difensore centrale. Deve migliorare nel dinamismo con cui interpreta alcune fasi di transizione, nella rapidità contro avversari brevilinei e nell ultilizzo del piede debole. Atleticamente invece è già molto prestante".

Si parla di Napoli e Juventus, offerte quinquennali con cifre superiori al milione.

"Ha tutto per imparare e crescere, ma per ambire a una big è ancora presto. Mentalmente è acerbo, i giocatori che provengono dal campionato francese hanno un'ottima fisicità, l'under20 ha giocatori molto interessanti, ma non sono al top a livello tecnico-tattico".

Però non ha un contratto da professionista e il presidente non vuole cederlo a gennaio.

"Ho visto che è stato messo in disparte nelle ultime due settimane, credo che alla fine verrà monetizzata la sua cessione. Può capitare, soprattutto in Francia e Spagna, che i giocatori facciano il salto senza un accordo da pro, potendosi liberare a fine stagione. Credo che il Tolosa stia facendo muro per alzare il prezzo, 9 volte su 10 poi capita il contrario".

Ad Ascoli c'era Favilli...

"Lo abbiamo portato lì con un'operazione lungimirante, tanto che la Juventus ha deciso di ricomprarlo dopo averlo liberato, pochissimi credevano in lui. Lo considero un ottimo giocatore, di prospettiva, simile a Vieri. Sta facendo fatica perché ha avuto un infortunio al crociato, ha una struttura fisica imponente, quindi la riabilitazione è lunga.E poi al Genoa ha trovato Piatek, che avevo segnalato all'Ascoli nel 2017".

Si aspettava una crescita tale?

"Un'esplosione così non era preventivabile. Lo avevo visto prima che segnasse a raffica, ma il campionato polacco è interessante. Nel calcio capitano congiunzioni che ti fanno crescere oltremodo".

Quale sarà il suo futuro?

"Ho avuto dei contatti in queste settimane, non mi precludo nemmeno l'estero. Poi ho un ottimo rapporto con Giaretta (ex dirigente di Udinese, Ascoli e Novara), mi ha dato fiducia, per me è qualcosa di importante".