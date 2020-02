vedi letture

esclusiva De Giorgis: "Ieri tutto storto ma la Samp sa di dover lottare. Col carattere ne verrà fuori"

"La Samp ha perso una partita e può succedere. Gli episodi sono stati tutti contrari". Giorgio De Giorgis, genovese ed ex doriano vede una Samp comunque in grado di farcela nella lotta salvezza. La squadra di Ranieri dopo il ko con la Fiorentina è sempre più nella bagarre per non retrocedere: "La prestazione di otto giorni fa col Torino era stata molto positiva - dice a Tuttomercatoweb.com - la Samp è una buona squadra e a mio parere ha qualcosa in più delle altre. Ne verrà fuori".

Intanto il Genoa corre forte...

"Il problema è che le altre corrono. La Samp sta facendo il suo. C'è anche il Lecce che è riuscito a vincere due partite di fila e non è poco. Ora c'è pure un calendario difficile per i blucerchiati ma poi ci sarà anche per gli altri".

La qualità generale è davvero più elevata rispetto alle altre concorrenti?

"Credo che possa contare anche il carattere dei giocatori. Spesso si dice che quando una squadra è forte fa fatica se è invischiata in zone di classifica pericolosa in cui non è abituata a trovarsi. Credo che la Samp abbia capito da tempo che sta lottando per la salvezza e col carattere potrà venirne fuori".

I problemi societari possono influire?

"Mi dispiace di questa situazione anche se non conosco a fondo i problemi. La nota positiva di ieri è stata il pubblico, fantastico. Ha motivato e incoraggiato i giocatori. E' stato contestato il presidente ma in questo momento è stato importante che i giocatori siano rimasti fuori dal mirino delle critiche".