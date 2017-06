ESCLUSIVA TMW - De Maio al Bologna, ci siamo. Contratto quadriennale

© foto di Federico Gaetano

Agli sgoccioli la trattativa per il trasferimento di Sebastien De Maio dall'Anderlecht al Bologna. Il calciatore francese classe '87, in forza alla Fiorentina nell'ultima stagione, tornerà in Italia a titolo definitivo. I felsinei e i biancomalva hanno chiuso l'accordo, ai dettagli anche l'intesa col giocatore che sottoscriverà un contratto di durata quadriennale. L'ufficialità potrebbe arrivare già questa settimana.