Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Marco De Marchi, agente ed ex capitano del Bologna. Con lui si è parlato anche dell'ipotesi Ibrahimovic per gli emiliani, un sogno riacceso dalle recenti parole di Mihajlovic. " Per me resta un giocatore straordinario anche se non ha più la verve di anni fa. Forse sarebbe il momento giusto per prenderlo. Il Bologna, dopo un periodo di gran sofferenza sportiva, è arrivato ad un livello importante e come è successo per tanti altri campioni arrivati qui, per lui potrebbe essere l'ora giusta per togliersi soddisfazioni sportive ma anche umane. Per tutti poter vedere Ibra al dall'Ara sarebbe motivo di orgoglio e gioia. Cero, ci sono i numeri da far quadrare ma il presidente Saputo ha comunque sempre risposto, ha passione e l'ha dimostrato. E ha grandi capacità economiche. Lo paragonerei a quei presidenti che vogliono togliersi uno sfizio, come Gazzoni che prese Baggio. Ibra sarebbe una bellissima ciliegina. Oggi il Bologna sarebbe secondo me pronto ad accoglierlo e lui potrebbe divertirsi".

Per quanto riguarda il mercato, Chiesa e Tonali saranno i protagonisti della prossima sessione?

"Il mercato non si ferma mai. Diverso il discorso per la Serie B e la C e i dilettanti. C'è anche quel tipo di calcio lì e sono più preoccupato per loro. Bisogna dare una mano a chi fa il calcio con gran passione ma non guadagna come in A. Queste persone rischiano di avere un forte contraccolpo. Oggi sbilanciarsi sul mercato è difficile. Bisogna innanzitutto ripartire col campionato, seguendo la Germania che ha ricominciato forse anche azzardando un po'".