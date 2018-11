ESCLUSIVA TMW - De Marco: "Jandrei ha ancora molti estimatori in Italia"

Jandrei, portiere classe '93 di proprietà della Chapecoense, è stato uno dei nomi più caldi del mercato brasiliano in estate per quanto riguarda la nostra Serie A. Dopo la partenza di Viviano è stato vicino alla Sampdoria e per parlare di lui, del suo futuro e anche del mercato brasiliano, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'intermediario e agente FIFA Francesco De Marco che cura anche l'intermediazione per l'estremo difensore:

Jandrei in estate è stato molto vicino ad arrivare in Italia: "Non scopriamo nulla se diciamo che è stato della Sampdoria per una notte. Il giocatore era molto vicino all'approdo in blucerchiato, poi però la trattativa è saltata ed è rimasto in Brasile".

Una porta sulla Serie A che si è chiusa definitivamente?

"Assolutamente no. Lui è nel pieno della sua maturità calcistica. E' un giocatore di grande carisma e un portiere più che affidabile. Lo riteniamo prontissimo per il calcio europeo e in special modo per quello italiano. Abbiamo avuto già alcuni contatti con qualche club di Serie A, vedremo se riusciremo a portarlo in Europa nei prossimi mesi".

La Chapecoense è d'accordo nel far partire uno dei suoi simboli?

"E' chiaro che ci sarà da convincere il club a lasciarlo partire perché è uno dei giocatori più importanti della rosa. Ma è ovvio che anche il calciatore sia più che intrigato dall'idea di arrivare in Europa".

Oltre a Jandrei lei segue molto alcuni mercati minori del Brasile che però presto potrebbero balzare agli onori della cronaca.

"Da qualche mese in sinergia con due società di procuratori brasiliani, la RMT Marketing Esportivo e la SB Sports, e ai miei soci Roberto Faustim e Tadeu Cruz, abbiamo lanciato un progetto finalizzato allo sviluppo e alla crescita del calcio negli Stati di San Paolo e di Goias, due circuiti molto prolifici ma poco attenzionati dal mercato internazionale. L'obiettivo è quello di anticipare i tempi e di portare in Europa calciatori che un giorno potrebbero valere tantissimo".

Tra i suoi assistiti c'è qualche giocatore che potrebbe essere già pronto per l'Italia o comunque per l'Europa?

"Henrique Trevisan, difensore centrale classe '97 in forza alla Figuerense lo è sicuramente. E' un calciatore dal gran fisico, tecnico e dalla buona propensione offensiva. Gioca in Serie B in Brasile ma potrebbe essere già pronto per il grande salto. Poi ovviamente dovrebbe trovare l'allenatore giusto che lo introduca nel calcio tattico italiano, ma ha sicuramente le qualità per far bene in Italia. Inoltre, cosa da non sottovalutare nel mercato odierno, è già in possesso del doppio passaporto".