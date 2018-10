ESCLUSIVA TMW - De Petrillo: "Kouame non è solo un grande assistman"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Genoa si gode il polacco Piatek ma allo stesso tempo applaude l'ivoriano Christian Kouame, protagonista di un ottimo avvio di stagione. "Le doti atletiche, l'elasticità, la forza esplosiva e la sua voglia di arrivare mi colpirono subito", dice a Tuttomercatoweb.com Alessio De Petrillo, il tecnico che nel Prato lo fece esordire tra i professionisti nella stagione 2015-16. Kouame ieri ha regalato due assist vincenti per Piatek, con cui sembra formare una coppia perfetta. "Era un predestinato, si vedeva che aveva qualità da tirar fuori. Christian sta avendo ciò che si merita".

Se lo immaginava anche così assist-man?

"Ha uno spiccato senso dell'altruismo, lavora tanto per la squadra. Al Prato era giovanissimo ma ha saputo dare grande disponibilità. Ha doti atletiche non indifferenti e quell'anno eravamo convinti che se avesse trovato la via del gol non si sarebbe più fermato. Non segnò ma la carica non l'ha persa".

Segnerà anche un buon numero di reti?

Sì, segnerà. E' un giocatore intelligente, sa leggere la gara e non sarà solo assist-man. E' un giocatore che sa come... rompere le scatole al difensore. Riesce a mantenere quella lucidità che gli garantisce qualità".