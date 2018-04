ESCLUSIVA TMW - De Rosa: “Samp-Genoa derby aperto, Perin pronto per Napoli”

© foto di Giacomo Morini

Il Genoa si prepara al derby contro la Sampdoria, dopo aver vinto contro il Cagliari per 2-1 nel match disputato martedì. Intercettato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex difensore del grifone Gaetano De Rosa ha anticipato i temi del derby della Lanterna. “Sarà certamente una bellissima partita, per il significato della gara ma soprattutto perché le due squadre non hanno particolari problemi di classifica. Il Genoa s'è tirato fuori dalla zona calda, la Sampdoria deve fare bene per puntare all'Europa League. Sarà una partita aperta”, le parole dell'ex calciatore che ha poi proseguito: “Chi arriva meglio all'appuntamento? Secondo me arrivano allo stesso modo, il Genoa è tornato a fare risultato così come i doriani. La Samp ha vinto lo scontro diretto per l'Europa contro l'Atalanta, questo significa che la squadra s'è rialzata dopo un momento difficile”.

Ci sarà la sfida Quagliarella-Zapata contro Lapadula-Pandev. “Sono ottimi attaccanti, che stanno dimostrando il proprio valore in campionato”.

Chi potrebbe salutare il Genoa, a fine stagione, è Perin. Lei è cresciuto nel Napoli, il portiere sarebbe pronto per la piazza azzurra? “Secondo me è pronto per ogni palcoscenico, ha dimostrato di poter fare bene ovunque. E' nel giro della Nazionale, se dovesse decidere di cambiare aria sarà per tentare il salto in una big. Può starci benissimo al Napoli, così come in altre grande squadre”.