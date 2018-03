ESCLUSIVA TMW - De Rosa: "Brignola perfetto per Sarri. Palladino mia scoperta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi su Tuttomercatoweb speciale su come hanno lavorato i vivai delle squadre di Serie A. Nel corso della giornata verranno mostrate le 20 rappresentanti del massimo campionato in un'inedita rosa di giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

Guido De Rosa è stato per anni responsabile del settore giovanile del Benevento. A lui si deve la scoperta di giocatori come Raffaele Palladino e Pasquale Schiattarella. Ai nostri microfoni ci racconta di come lavoravano i sanniti con i giovani: "Pur essendo una squadra di C abbiamo sempre fatto ottime cose. Per dire, nel 2004 riuscimmo ad arrivare in semifinale di Coppa Italia pareggiando 2-2 contro la Juventus, dopo che eravamo stati a lungo in vantaggio. È vero che in Campania c'è tanta concorrenza nei settori giovanili, ma noi battevamo tutti sul tempo".

In quella Juve che pareggiò con voi c'era Raffaele Palladino, che però è cresciuto a Benevento

"Lo portai io a Benevento nel 2000. Giocava a Mugnano negli allievi. Era talentuoso ma gracilino, per questi tutti lo cercavano ma nessuno lo prendeva. Io ebbi l'intuito di prenderlo e l'ho tenuto persino a casa mia per dargli la possibilità di giocare. Ricordo che in una partita con gli Allievi fece un gran gol su punizione e suggerii l'allenatore della Primavera di chiamarlo. Sulle prime era perplesso, ma Raffaele bruciava le tappe. Per i casi della vita si ritrovò addirittura ad esordire in prima squadra, visto che il Benevento era fallito e in una partita con la Ternana fece un gran gol. A quel punto gli occhi di tutta Italia erano su di lui e se lo assicurò la Juventus".

Il futuro invece è Brignola

"Un bel giocatore, se continua così è da big. Mi sbilancio e le dico che lo vedrei bene nel Napoli di Sarri per ccome gioca".

Qual è il suo preferito in questi anni di settore giovanile?

"Schiattarella, perché sa fare tutto. Per me è fortissimo e secondo me ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato".