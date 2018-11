ESCLUSIVA TMW - De Rosa: "Genoa squadra viva. Juric? Sistema non infierisca"

© foto di Giacomo Morini

In casa Genoa è in bilico la posizione di Ivan Juric, tecnico riconfermato dopo la sconfitta contro il Napoli almeno fino alla gara dopo la sosta. Il derby genovese, dunque, potrebbe decidere il futuro del mister del grifone. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex difensore genoano Gaetano De Rosa ha commentato la situazione vissuta da Juric, suo compagno con la maglia della formazione ligure dal 2006 al 2008: "Contro il Napoli ho visto una squadra viva, il Genoa sta facendo bene anche se i risultati non sono dalla parte del mister. Il grifone ha offerto una grande partita sabato sera a Marassi, questo fa ben sperare per le prossime settimane. E' brutto pensare che Juric abbia la fiducia fino al derby. La fiducia si ha oppure non si ha, senza mezzi termini".

Nella conferenza post-gara, s'è notato nervosismo da parte del tecnico. "Non vive un momento facile, è innegabile. Ma c'è anche da dire che il sistema non capisce il disagio di un uomo: non si può chiedere se il mister abbia sentito il presidente due minuti dopo la fine della gara. Non è questo il segnale da dare, si chiede al calciatore di mostrare valori in campo e fuori ma così deve essere anche per la stampa, senza infierire su un uomo in difficoltà. E' poco etico, poco umano".

Juric ha ancora la situazione sotto controllo? "Credo di sì, tra l'altro non si può giudicare l'operato di un mister in base ai gol segnati da Piatek. Il Genoa vive un momento di difficoltà, magari la squadra adesso arretra il baricentro e attacca con meno efficacia. Ma questo è legato al momento della squadra, andando a discapito del risultato del singolo. Non da questo si giudica l'operato di Juric. Il Genoa sta con l'allenatore, la squadra ci ha messo il giusto spirito e il giusto sacrificio. Per la gara contro il Napoli non ha nulla da rimproverarsi, onestamente".